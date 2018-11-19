Mobil ekranda reklam 10 kat daha etkili!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMobil ekranda reklam 10 kat daha etkili!
GeriTeknoloji Mobil ekranda reklam 10 kat daha etkili!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
19.11.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Mobil ekranda reklam 10 kat daha etkili!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobil ekranda reklam 10 kat daha etkili!

Akıllı telefonlarımızın ekranlarında gördüğümüz reklamları, dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarımızda gördüklerimize oranla on kata varacak şekilde daha hızlı algılıyoruz. Mobil Pazarlama Birliği (Mobile Marketing Association / MMA) EMEA Yönetici Direktörü Chris Babayode, 2018 yılının en önemli mobil pazarlama buluşması olarak gösterilen MMA Forum İstanbul’da, bir reklamın mobil ekranda görülmesi ve algılanması için ekranda saniyenin onda ikisi ila onda dördü kadar bir sürenin yeterli olduğu, bilgisayar ekranlarında ise bu sürenin 2-3 saniyeye çıktığını ifade etti.

MMA Türkiye tarafından Shape the Future sloganıyla düzenlenen MMA Forum İstanbul, mobil dönüşümün biçimlendirdiği geleceği, reklam ve pazarlama dünyası üzerindeki etkileri ile birlikte ele alan zengin bir içerik sundu. 

Mobil Ekranda Reklamı 10 Kat Hızlı Algılıyoruz

MMA EMEA Yönetici Direktörü Chris Babayode, mobil reklam ve pazarlamanın tek küresel meslek birliği olan MMA’nin, mobil cihazlarda reklamların kullanıcı üzerinde etkili olması için ne kadar süre görüntülenmesi gerektiği üzerine nöro bilim teknolojisi kullanarak bir çalışma gerçekleştirdiğini anlattı. Babayode, “Kullanıcı, mobil cihaz ekranında görüntülediği içeriği hızlı bir şekilde kaydırırken, reklamların görüntülenme süresi de değişiyor. Yaptığımız araştırma, iyi hazırlanmış bir mobil reklamın, beyin tarafından algılanması için saniyenin en az onda dördü ila onda ikisi kadar bir sürenin yeterli olduğunu gösterdi” dedi. Bu süre, masaüstü ve dizüstü bilgisayar ekranlarında 2 ila 3 saniyeye çıkıyor. 

Mobil Her Şeyin Olduğu Gibi Pazarlamanın Da Merkezinde Yer Alıyor; Pazarlama Yöneticileri Üzerindeki Verimlilik Baskısı Artıyor

Mobil cihazların ve teknolojilerin, günümüzde her şeyin merkezinde olduğunu belirten Chris Babayode, “Bu durum, pazarlama dünyası için de geçerli. Günümüzde mobil, tüm pazarlama faaliyetlerini bir araya getiren bir yapıştırıcı kimliği taşıyor. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak, pazarlama yöneticilerinin üzerinde giderek artan bir verimlilik ve hesap verebilirlik baskısı oluşuyor. Küresel bir araştırmaya göre pazarlama üst yöneticilerinin (CMO) yüzde 59’u ölçeklendirme ve hesap verebilirlik konusunda baskı altında çalışıyor” şeklinde konuştu. 

MMA Bilgi Ve Araştırmanın Gücüyle Pazarlama Yöneticisinin Yanında

MMA’in, pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla faaliyet gösterdiğini dile getiren Babayode, “Bu misyon doğrultusunda analiz, ölçümleme ve bilgi paylaşımına odaklanıyoruz” diyerek, MMA’in bu alanlardaki düzenli çalışmalarından örnekler verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Google arama sonuçlarına kullanıcı yorumu geldi!

Facebook'ta engellendiğinizi nasıl görebilirsiniz? İşte yolu

Yeni Nokia telefonlar ne zaman tanıtılacak?

Windows 10'a şimdi de reklam mı geliyor?