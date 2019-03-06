Mobil cihazlara yönelik saldırılar 2018’de iki kat arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMobil cihazlara yönelik saldırılar 2018’de iki kat arttı
GeriTeknoloji Mobil cihazlara yönelik saldırılar 2018’de iki kat arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
06.03.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Mobil cihazlara yönelik saldırılar 2018’de iki kat arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobil cihazlara yönelik saldırılar 2018’de iki kat arttı

Kaspersky Lab araştırmacıları zararlı mobil yazılımlar kullanılarak düzenlenen saldırıların bir yılda neredeyse iki kat arttığını tespit etti. 2017’de 66,4 milyon saldırı düzenlenirken 2018’de bu rakam 116,5 milyona çıktı. Saldırılardan etkilenen tekil kullanıcı sayısı da önemli ölçüde arttı. Daha fazla cihaz saldırıya uğramış olmasına rağmen zararlı dosya sayısında ise azalma oldu. Araştırmacılar bunu, zararlı yazılım kalitesinin daha etkili ve güçlü hale geldiğinin bir göstergesi olarak kabul ediyor. Kaspersky Lab, mobil zararlı yazılımların 2018’deki evrimini ele aldığı raporda bunların yanı sıra başka bulgulara da yer verdi.

Tüm dünyada taşınabilir cihazların önemi arttıkça akıllı telefonların iş süreçleri ve günlük yaşantıdaki rolü de büyüyor. Bu durumun farkında olan siber suçlular zararlı yazılımların dağıtım yöntemlerine ve kullandıkları saldırı vektörlerine daha fazla özen gösteriyor. Zararlı yazılımları, hiçbir güvenlik çözümü kurmamış kullanıcıların cihazlarına bulaştırmak için değerlendirilen kanallar günümüzde bir siber saldırının başarısı için büyük önem taşıyor.

Dağıtım stratejilerinin başarısı yalnızca saldırılardaki artışla değil, zararlı yazılımlarla karşı karşıya kalan tekil kullanıcı sayısıyla da ölçülüyor. Geçtiğimiz yıl 774.000 olan bu sayı 2018’de 9.895.774’e çıktı. Karşı karşıya kalınan tehditler arasında en kayda değer artışı Trojan-Dropper adı verilen tür yakaladı. Bu tür saldırıların oranı neredeyse iki katına çıkarak %8,63’ten %17,21’e ulaştı. Bu zararlı yazılımlar sistem korumasını alt ederek, Truva atlarından fidye yazılımlarına kadar her tür zararlı yazılımı kurabiliyor.

Kaspersky Lab Güvenlik Uzmanı Victor Chebyshev, “Mobil cihaz kullanıcıları 2018’den bugüne kadar görülmüş en acımasız siber suç akınıyla karşı karşıya kaldı. Yıl içinde DNS ele geçirme gibi yeni tekniklerle mobil cihazlara saldırı düzenlendiğini gördük. İstenmeyen SMS’ler gibi gelişmiş dağıtım yöntemlerine de daha fazla odaklanıldığı tespit edildi. Bu eğilim, akıllı telefonlara mobil güvenlik çözümü ekleme ihtiyacının arttığını gösteriyor. Kullanıcılar kaynağı ne olursa olsun cihazlarını saldırı girişimlerine karşı korumalı.” dedi.

Mobil zararlı yazılımların 2018’deki evrimini ele alan rapordaki diğer bulgular şunlar:

Kaspersky Lab ürünleri 2018’de 150 ülkeden toplam 80.638 kullanıcıyı mobil fidye yazılımlarından korudu. 60.176 adet mobil fidye yazılım örneği tespit edildi.

Zararlı mobil kripto para madencisi kullanılan saldırıların sayısı 2018’de beş kat arttı.

2018’de mobil bankacılık Truva atları için 151.359 adet kurulum paketi tespit edildi. Bu sayı bir önceki yıla göre 1,6 kat daha fazla.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?