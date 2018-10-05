Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriMobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı
GeriTeknoloji Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
05.10.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, mobil abone sayısındaki artışın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini belirterek, "Geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısı, bu yılın ilk yarısında 79,5 milyona ulaştı. Böylece mobil abone sayısı, 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusuna yaklaşmış oldu." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yılın ikinci çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" ve sektöre yönelik değerlendirmede bulundu.

İstikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüren elektronik haberleşme sektörünün 2018'e de iyi başladığını ifade eden Turhan, yılın ikinci çeyreğinde bu performansın sürdüğünü söyledi.

Turhan, söz konusu durumun sektörün göstergelerine yansıdığına işaret ederek, elektronik haberleşmenin gelişimini devam ettirdiğini bildirdi.

İşletmecilerin yılın ikinci çeyreğinde elde ettikleri toplam gelirlerin yaklaşık 14,4 milyar lira olduğunu aktaran Turhan, aynı dönemde işletmeciler tarafından 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile getirdi.

Turhan, sektörde 452 farklı işletmecinin BTK'den elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere aldıkları 798 yetkilendirmeyle hizmet verdiklerini kaydetti.

"Mobil abone sayısı 79,5 milyona ulaştı"

Mobil abone sayısındaki artışın sürdüğüne dikkati çeken Turhan, geçen yılın sonunda 77,8 milyon olan mobil abone sayısının, bu yılın ilk yarısı sonunda 79,5 milyon, sabit telefon abone sayısının da 11,5 milyon olduğunu vurguladı.

Turhan, 1 Nisan 2016'da hizmete sunulan 4,5G abone sayısının artışını sürdürerek 68,1 milyona yükseldiğini belirterek, "4,5G hizmetini cihazı ve SIM kartının uygun olması sayesinde aktif kullanan abone sayısındaki gelişim devam etti. Aktif olarak 4,5G hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın sayısı 37 milyona ulaştı." diye konuştu.

Türkiye'nin yılın ikinci çeyreğinde aylık ortalama 453 dakikalık mobil görüşmeyle Avrupa ülkeleri arasındaki birinciliğinin devam ettiğini aktaran Turhan, Türkiye'yi 313 dakikalık mobil görüşmeyle Bulgaristan'ın izlediğini söyledi.

Turhan, hem mobil hem de sabit genişbant abone sayısının istikrarlı artışını sürdürdüğüne işaret ederek, 4,5G abone sayısındaki artışın fiberdeki yükselişin etkisiyle abone sayısını hızla arttığını bildirdi.

59,1 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant abone sayısının 71,8 milyona ulaştığına dikkati çeken Turhan, internet abone sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 artış görüldüğünü dile getirdi.

Turhan, bu artıştaki ana etkenin yüzde 38,7'lik bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, müteakiben yüzde 13,1'lik oranla da 'Binaya Kadar Fiber' abone sayısında gerçekleşen artış olduğunu vurguladı.

"Mobil internet kullanımı 731 bin terabayta ulaştı" 

4,5G abone sayısındaki artışın yanı sıra mobil veri kullanımında da artış görüldüğünü anlatan Turhan, aylık ortalama mobil internet kullanımının yılın ikinci çeyreğinde 4,2 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı uyumlu 4,5G abonelerinde ise bu rakamın 6,8 gigabayt olduğunu söyledi.

Turhan, bu dönemde toplam mobil internet kullanım miktarının, bir önceki çeyreğe göre yüzde 16 artarak 731 bin terabayta ulaştığını açıkladı.

Aylık ortalama sabit genişbant veri kullanımının 91,3 gigabayt, toplam sabit genişbant internet kullanım miktarının ise yaklaşık 3,4 milyon terabayt olarak gerçekleştiğini dile getiren Turhan, şunları kaydetti: 

"4,5G ve ardından gelecek olan 5G teknolojileriyle artık hayatımızda daha fazla yer edinecek 'nesnelerin interneti' teknolojisi konusunda önemli göstergelerden olan Makineler Arası İletişim (M2M) hizmetlerinde abone sayısı artmaya devam ederek, bu yılın ilk yarısında 4,9 milyona ulaştı."

Turhan, genişbant internette yaşanan hızlı büyümenin karşılanabilmesi için altyapı imkanlarının da geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, fiber altyapı konusunda işletmecilerin yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde fiber ağın 338 bin kilometreyi aştığına dikkati çeken Turhan, fiber internet abone sayısının da 2,6 milyona yaklaştığını kaydetti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone XS Max mi Huawei P20 Pro mu?

Mobil abone sayısı Türkiye nüfusuna yaklaştı

Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!