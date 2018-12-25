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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.12.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

MOBESE'ye kardeş MOBAS geldi

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MOBESE'ye kardeş MOBAS geldi

Güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadele amacıyla kullandığı kameralı güvenlik sistemi çözümlerinden MOBESE'ye, açılabilir bariyerli yeni bir ürün eklendi.

Elektronik güvenlik çözümleri konusunda çalışmalar yürüten PİMSER, güvenlik güçlerinin istenmeyen olaylara hızlı şekilde müdahale etmesini sağlamak amacıyla Mobil Bariyer Sistemi'ni (MOBAS) geliştirdi.

Sistem, araca monte edilerek geniş bir koruma kalkanı oluşturan bariyerler, görüntüleme amaçlı elektronik donanımlar, görevlilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve ekipmanlarını depolayabilecekleri birimlerden oluşuyor.

Aracın ön ve arka kısımlarında bulunan izleme penceresiyle gözlem yapılabiliyor. Araca entegre kameralarla merkeze kesintisiz görüntü aktarılabiliyor, plaka ve yüz tanıma özellikleriyle çevrede sorgulama gerçekleştirilebiliyor, aydınlatma elemanlarıyla 400 metreye kadar aydınlatma sağlanabiliyor.

PİMSER Genel Müdürü Kemal Oral, sistemi geliştirmek için 3 yıllık bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

MOBAS'ın milli bir tasarım olarak ortaya konulduğunu belirten Oral, sistemin 3 dakika gibi kısa sürede 3 şeritli yolu kapatabildiğini bildirdi.

Oral, aracın arka zemini ve penceresinin kurşun geçirmez özellikte olduğuna işaret ederek, araçta jeneratör, klima, tuvalet, sıcak su, soğuk su, atık su, temiz su tertibatları gibi donanımlar bulunduğunu anlattı.

Aracın sahip olduğu donanımlarla görev yerinde birkaç gün sorunsuz görev yapabileceğini vurgulayan Oral, 8 personel ve 1 amir olmak üzere toplam 9 kişinin temel ihtiyaçlarının da araçta karşılanabileceğini dile getirdi.

Oral, "Sistem seyyar olduğu için hızlı şekilde kullanılabiliyor. Emniyet güçlerimizin yolda kalkanla beklemesinden ziyade anında müdahale edip, uzun süre kullanılabilecek şekilde tasarlandı." dedi.

Sistemin elektronik donanımı hakkında da bilgi veren Oral, şöyle konuştu:

"Aracın 4 tarafını da koruyan, gözlem sağlayan bir kamera sistemi var. Araçtaki 2 kameradan sağdaki plaka tanıma imkanı sağlıyor, çevredeki araçların plakalarını anında merkeze göndererek doğrulamasını, sorgulamasını POLNET üzerinden yapabiliyor. Soldaki kamera ise yüz tanıma işlevine sahip. Bir gösteri ya da olay söz konusu ise oradaki insanların merkezde gerçek zamanlı olarak sorgulamasını yapıp müdahaleye olanak sağlıyor."

Ürünün prototipini tamamladıklarını ve patentini aldıklarını belirten Oral, bundan sonraki süreçte sisteme ihtiyaç duyacak kurumların talepleri doğrultusunda geliştirmeler yapabileceklerini kaydetti. 

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