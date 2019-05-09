Mixed reality ile sanal buluşmalar

Mixed reality nedir diye bakarsak, öncelikle AR (Artırılmış gerçeklik) ve VR (Sanal gerçeklik) teknolojilerinin karışımı diyebiliriz. Bir örnek ile anlatayım. Meselâ; Diyelim ki siz bir teknoloji satış şirketisiniz ve ABD menşei olan yeni bir teknolojik ürün çıktı.



Siz bunu mağazalarınızda satacaksınız. Toplantı için artık marka temsilcilerinin ülkesinden kalkıp gelmesine, sizin satış ekibinize satış stratejilerini iletmeniz için rutin mağaza gezilerinizi beklemenize lüzum olmayacak. Kurulacak çoklu bağlantı ile herkes bir odada farklı yerlerden bağlanarak bir arada olabilecek, kimi sunumunu, kimi maliyetleri, kimi saha satış verileri herkese ortak alanda detayları ile 3 boyutlu göstererek anlatabilecek. Cihazın en küçük detaylarını bile ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz.



Hatta bu toplantıya bir ekran bağlantısı değil sanal bir görüntünüz ile de oradaymış gibi bağlanabileceksiniz. Konuşmayı yan yana oturarak devam ettirebileceksiniz. Dediğim gibi sanal ve gerçek ortam iyice birbirine bağlanacak. Fakat 5G’nin sunacağı hızın her yere ulaşabilmesi ve tam olarak istenilen hızı vermesi de zaman alabileceğinden bu da hemen yarın geçebileceğimiz bir teknoloji değil. Biraz daha zamanı var.

Şunu da belirtmekte fayda görüyorum, yüz yüze iletişim satışın önemli bir noktası bu tamamen yok olacak demek istemiyorum. Satış ekiplerinin motivasyonu ve bilgilendirilmesi, iletişim açısından yüz yüze iletişim halen önemli. Karma gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler öncelikle bu sürecin bazı bölümlerinde yer alabilecek. Henüz mükemmel olmayan bu teknolojiler üzerinde çalışan şirketler de zaten yarınların altyapısını yapıyor. İleride uzun süren, trafik nedeniyle tüm gününüzün gittiği toplantılar çok daha kolay olacak.

Bu hafta Ankara Gazi Üniversitesi’nde “Dijital Dünya Tıp Eğitimine Eğitici ve Öğrenci Gözüyle Bakış” (Dteus) sempozyumuna canlı bağlanarak “Karma gerçeklik” sunumu yapacağım. Kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan sempozyum başkanı Prof. Dr. Serdar Kula ile belki birkaç yıl sonra aynı yerde olmasak da birlikte eşzamanlı sunum yapma, sohbet etme şansımız olabilir. Orada öğrencilerin neler yaptığını bizzat görebilir ve onlarla gerçek zamanlı sohbet etme fırsatı yakalayabilirim. Tüm bunlar çok da uzak değil.



Serap TORUN

Twitter: @seraptorun73