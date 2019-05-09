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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
09.05.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

Mixed reality ile sanal buluşmalar

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Mixed reality ile sanal buluşmalar

Sanalın ve gerçeğin iyiden iyiye birbirine karışacağı günlere hazırlanmaya başlamanın tam zamanı. Mixed reality (Karma gerçeklik) henüz hayatımıza yeni giriyor. Sağlık ve turizm alanında kullanılan bazı uygulamalar var. Tam anlamıyla sıçrama yapması ise internet hızının artması ile yani 5G’den sonra bekleniyor. Çünkü bu teknolojiden her alanda daha fazla faydalanabilmemiz için daha hızlı internete ihtiyaç var.

Mixed reality nedir diye bakarsak, öncelikle AR (Artırılmış gerçeklik) ve VR (Sanal gerçeklik) teknolojilerinin karışımı diyebiliriz. Bir örnek ile anlatayım. Meselâ; Diyelim ki siz bir teknoloji satış şirketisiniz ve ABD menşei olan yeni bir teknolojik ürün çıktı.

Siz bunu mağazalarınızda satacaksınız.  Toplantı için artık marka temsilcilerinin ülkesinden kalkıp gelmesine, sizin satış ekibinize satış stratejilerini iletmeniz için rutin mağaza gezilerinizi beklemenize lüzum olmayacak. Kurulacak çoklu bağlantı ile herkes bir odada farklı yerlerden bağlanarak bir arada olabilecek, kimi sunumunu, kimi maliyetleri, kimi saha satış verileri herkese ortak alanda detayları ile 3 boyutlu göstererek anlatabilecek. Cihazın en küçük detaylarını bile ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz.

Hatta bu toplantıya bir ekran bağlantısı değil sanal bir görüntünüz ile de oradaymış gibi bağlanabileceksiniz. Konuşmayı yan yana oturarak devam ettirebileceksiniz. Dediğim gibi sanal ve gerçek ortam iyice birbirine bağlanacak. Fakat 5G’nin sunacağı hızın her yere ulaşabilmesi ve tam olarak istenilen hızı vermesi de zaman alabileceğinden bu da hemen yarın geçebileceğimiz bir teknoloji değil. Biraz daha zamanı var.

Şunu da belirtmekte fayda görüyorum, yüz yüze iletişim satışın önemli bir noktası bu tamamen yok olacak demek istemiyorum. Satış ekiplerinin motivasyonu ve bilgilendirilmesi, iletişim açısından yüz yüze iletişim halen önemli. Karma gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler öncelikle bu sürecin bazı bölümlerinde yer alabilecek. Henüz mükemmel olmayan bu teknolojiler üzerinde çalışan şirketler de zaten yarınların altyapısını yapıyor. İleride uzun süren, trafik nedeniyle tüm gününüzün gittiği toplantılar çok daha kolay olacak.

Bu hafta Ankara Gazi Üniversitesi’nde “Dijital Dünya Tıp Eğitimine Eğitici ve Öğrenci Gözüyle Bakış” (Dteus) sempozyumuna canlı bağlanarak “Karma gerçeklik” sunumu yapacağım. Kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan sempozyum başkanı Prof. Dr. Serdar Kula ile belki birkaç yıl sonra aynı yerde olmasak da birlikte eşzamanlı sunum yapma, sohbet etme şansımız olabilir. Orada öğrencilerin neler yaptığını bizzat görebilir ve onlarla gerçek zamanlı sohbet etme fırsatı yakalayabilirim. Tüm bunlar çok da uzak değil.

Serap TORUN
Twitter: @seraptorun73

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