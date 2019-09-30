MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar belli oldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yakında telefonlarına getireceği MIUI 11 güncellemesinin hangi telefonlara geleceği belli oldu.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, MIUI 11 güncellemesini sunacağı telefonları kullanıcılarla paylaştı. MIUI 11 güncellemesi ile gece modu arayüze taşınıyor. Çocuklara özel bir bölüme ve deprem uyarı sistemine sahip olan arayüz, daha önce duyurulduğu üzere aile bireyleri arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir özellik de sunuyor.
Arayüz, aşırı yüksek performanstan çok zengin ancak akıcı bir kullanıma odaklanıyor. Özel tasarlanan bir bildirim sistemli ile gelen ve böylece “bildirim ışığını” yazılımsal hale getiren sürüm, dinamik font ve duvar kağıdı gibi kullanımı güzelleştiren görsel detayları da getiriyor.
Mi Work uygulamasıyla dosya paylaşma, ekran paylaşımı, kablosuz baskı vb gibi ofis odaklı özellikler sunan Xiaomi MIUI 11, Mi G0 uygulaması ile aşırı yüksek enerji tasarrufuna odaklanıyor. Bu açıldığı zaman yüzde 5 pille tam 24 saat bekleme süresi elde edilebiliyor.
İşte MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar
Xiaomi telefonlar şöyle: Mi 5C, Mi MAX 2, Mi Note 2, Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi Play, Mi Note3, Mi 6X, Mi 6, Mi MIX 2, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition, Mi MAX 3, Mi CC 9, Mi CC 9e, Mi CC 9 Meitu Custom Version, Mi 8, Mi 8 screen fingerprint version, Mi MIX 3, Mi 8 Explorer Edition, Mi MIX 2S, Mi 9 SE, Mi 9.
Redmi telefonlar ise şöyle: Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A standard version, Redmi Note 5A high version, Redmi 5A, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6A, Redmi 6, Redmi Note 5, Redmi 6 Pro, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 Pro.
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