MIUI 11 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar belli oldu
Xiaomi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni MIUI 11 güncellemesini alacak telefonlar nihayet belli oldu. Yeni güncelleme ile cihazlara pek çok özellik kazandırılması beklenirken, diğer yandan Çinli şirketin pek çok telefonuna bu güncellemeyi sunacağı dikkat çekiyor.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, MIUI 11 güncellemesini sunacağı telefonları kullanıcılarla paylaştı. MIUI 11 güncellemesi ile gece modu arayüze taşınıyor. Çocuklara özel bir bölüme ve deprem uyarı sistemine sahip olan arayüz, daha önce duyurulduğu üzere aile bireyleri arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bir özellik de sunuyor.
Arayüz, aşırı yüksek performanstan çok zengin ancak akıcı bir kullanıma odaklanıyor. Özel tasarlanan bir bildirim sistemli ile gelen ve böylece “bildirim ışığını” yazılımsal hale getiren sürüm, dinamik font ve duvar kağıdı gibi kullanımı güzelleştiren görsel detayları da getiriyor.
Mi Work uygulamasıyla dosya paylaşma, ekran paylaşımı, kablosuz baskı vb gibi ofis odaklı özellikler sunan Xiaomi MIUI 11, Mi G0 uygulaması ile aşırı yüksek enerji tasarrufuna odaklanıyor. Bu açıldığı zaman yüzde 5 pille tam 24 saat bekleme süresi elde edilebiliyor.
MIUI 11 alacak telefonlar
Xiaomi Mi 9
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition
Xiaomi Mi 9 SE
Xiaomi Mi Mix 3
Xiaomi Mi Mix 2S
Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 Lite
Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi Max 3
Redmi K20 Pro Snapdragon 855+ Edition
Redmi K20 Pro
Redmi K20
Redmi Note 7
Redmi Note 7 Pro
Redmi 7
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
Mi CC9 Meitu Edition
Mi CC9
Mi CC9e
Xiaomi Mi Mix 2
Xiaomi Mi Note 3
Xiaomi Mi 6
Xiaomi Mi 6X
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi Note 5 (Note 5 Pro)
Redmi 6A
Redmi 6
Redmi S2
Xiaomi Mi Mix
Xiaomi Mi 5S
Xiaomi Mi 5S Plus
Xiaomi Mi 5X
Xiaomi Mi 5C
Xiaomi Mi Note 2
Xiaomi Mi Play
Xiaomi Mi Max 2
Redmi Note 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi 5 Plus (Redmi Note 5)
Redmi 4X
Redmi 5A
Redmi Note 5A (Y1)
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