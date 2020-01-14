Mitsubishi Electric yapay zekalı teşhis teknolojisi geliştirdi

Mitsubishi Electric, tescilli yapay zeka (AI) teknolojisi Maisart ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresini azaltırken verimliliğin artırılmasına katkıda bulunan yeni bir teşhis teknolojisi geliştirdi. Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan bu yeni teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Bu sayede fabrika ve tesislerde verimliliği artırmak üzere makinelerdeki beklenmedik durumları işaret eden makine anomalilerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor.

Makinenin mevcut operasyon durumu ne olursa olsun anomali tespiti için her zaman aynı koşulları dikkate alan geleneksel teşhis teknolojisinin aksine bu yeni yapay zeka tabanlı teknoloji, sensör verilerinin analizi akabinde her bir operasyon sırasında meydana gelen anomalilerin tespiti için optimum koşulları belirliyor.



Makine arızasına ilişkin belirtileri fiili arızadan önce doğru bir şekilde tespit eden bu teşhis teknolojisi, fabrikalarda ve tesislerde bakım faaliyetleriyle bağlantılı olarak ihtiyaç duyulan işgücünün ve duruş süresinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Karmaşık manuel ayarlamaları ortadan kaldıran bu yeni teknoloji, anomali tespit sistemlerinin kullanımını sadeleştirmesiyle de dikkat çekiyor.



