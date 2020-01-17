Mitsubishi Electric robotu 5G teknolojisi ile buluştu

Hannover Fairs Turkey’in 12-15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek WIN Eurasia Fuarı’nda sergilenecek Türkiye sanayisinin 5G senaryoları, fuar öncesinde Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi olan teknolojinin öncü markası Mitsubishi Electric ile birlikte projenin çözüm ortağı firmalarının katıldığı imza töreniyle tanıtıldı.

Törende, MCS Grup tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” 5G ağını kullanarak Mitsubishi Electric robotu, Schunk robot eli ve Siemens Minsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı olarak haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi.

Mitsubishi Electric adına törene katılım sağlayan Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, verimi büyük ölçüde artıracak olan 5G teknolojisinin dijital dönüşüm evresindeki önemine dikkat çekti. Robot kullanımının da hızla yaygınlaştığının altını çizen Tolga Bizel, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğini anlattı. Dünya devi Mitsubishi Electric’in Türkiye’de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olduğunu belirten Bizel, robotlar ile endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini ifade etti.

7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışan robotlar

Hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarını vurgulayan Bizel, “Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız böylelikle esnek bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor” diye konuştu.

Üretimde dijital fabrikalar zamanı

Sanayi 4.0 evresinde oldukça ilginç ve heyecan verici yenilikler ve gelişmeler yaşandığını belirten Tolga Bizel, “Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika konsepti e-F@ctory ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu haberleşmelerin 5G teknolojisi ile büyük ivme kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretimde maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan e-F@ctory, küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor. Yeni 5G teknolojisiyle sağlanacak olan hız ve verimlilik ile fabrikaların çağ atlaması artık kaçınılmaz” diyerek sözlerini tamamladı.