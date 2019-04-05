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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.04.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

MIT, Çin teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE ile ilişkilerini kesti

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MIT, Çin teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE ile ilişkilerini kesti

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Çin teknoloji firmaları Huawei ve ZTE ile tüm araştırma ve finansman bağlantılarını sonlandırdığını açıkladı.

MIT Araştırma Başkan Yardımcısı Maria Zuber’in kararla ilgili üniversite çalışanlarına gönderdiği mektup, üniversitenin internet sitesinde yayınlandı.

Mektupta, "MIT, yaptırım kısıtlamalarının ihlaliyle ilgili devam eden federal soruşturmalar nedeniyle Huawei ve ZTE veya iştirakleri ile yeni anlaşma kabul etmiyor ve eskileri de yenilemiyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca mektupta, uluslararası projelerle ilgili "yüksek riskli" inceleme sürecinin fikri mülkiyet, ihracat kontrolleri, veri güvenliği ve erişim, ekonomik rekabet gücü, ulusal güvenlik ve siyasi, medeni ve insan haklarına özel dikkat gösterileceği belirtildi.

ABD medyasının Hong Kong merkezli South China Morning Post'a dayandırdığı habere göre, MIT dışında, Stanford, Kaliforniya, Berkeley ve Minnesota Üniversiteleri de Çin telekom şirketleri ile gelecekteki tüm araştırma iş birliklerini kesti.

Huawei'den yapılan açıklamada da "MIT'ın aldığı bu karardan hayal kırıklığına uğradık, ancak üniversitenin üzerindeki baskıları da anlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Adalet Bakanlığı ocakta, Huawei hakkında, İran'a uygulanan ABD yaptırımlarını ihlal ettiği ve ABD teknoloji şirketlerinin ticari sırlarını çaldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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