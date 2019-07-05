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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.07.2019 - 15:11, Son Güncelleme:

Mirasçılara "İnternet Vergi Dairesi" kolaylığı

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Mirasçılara "İnternet Vergi Dairesi" kolaylığı

Mirasçılar, ölen yakınlarından intikal eden mal varlığı için veraset ve intikal vergisi beyannamesini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderebilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) gerçekleştirilen yeni düzenlemeler kapsamında, ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik bir rehber hazırlandı. 

Buna göre, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilebilmesi için öncelikle sulh hukuk mahkemesinden veya noterden mirasçıların, miras paylarını gösteren veraset ilamının alınması gerekiyor.

Söz konusu beyannamenin, ölüm Türkiye'de meydana gelmişse ve mükellefler Türkiye'de bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 4 ay, yabancı bir memlekette bulunuyorsa ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde verilmesi önem taşıyor. 

Beyannamenin vergi dairesine elden ya da posta yolu yanında elektronik ortamda verilmesi de artık mümkün olacak. Beyanname, veraset ilamı alındıktan sonra, İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) sayfasında yer alan "Veraset İşlemleri" kısmından elektronik ortamda teslim edilebilecek. İnteraktif Vergi Dairesi şifresi olmayanlar, kaydolarak anında şifre alabilecek ya da e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapabilecek. 

İşlemler elektronik ortamda

İnteraktif Vergi Dairesi internet sayfasına, beyannameyi dolduracak mirasçılardan herhangi birinin bilgileriyle girilebilecek ve vefat eden kişinin TC kimlik numarasıyla işlem gerçekleştirilebilecek. Sistem, adım adım ve kolay şekilde beyannamesini doldurması için mükellefi yönlendirecek. 

Mirasçı beyannameyi sadece kendi adına düzenleyebileceği gibi diğer mirasçıları da beyannameye dahil edebilecek. Beyanname birden fazla mirasçı adına verilecekse mirasçılardan biri tarafından onaylanıp, diğer mirasçıların onayına sunulacak. Tüm mirasçılar şifreleriyle sisteme girerek, onay verecek. Onay sürecinin ardından da beyanname, ilgili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek.

Mobil ödeme imkanı

Ek belgeler de beyannameye eklenebilecek. Unutulan ya da eksik kalan belgeler daha sonra sistem üzerinden ölenin son ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine gönderilebilecek. 

Veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 yılda, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. 

Ödeme, "ivd.gib.gov.tr" adresinden veya GİB mobil uygulamasından İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak ya da giriş yapmadan hızlı ödeme adımlarından "Belge Numarası ile Ödeme" adımı üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Vergi, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya banka hesabından, internet bankacılığı üzerinden, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden ödenebilecek. 

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