Mint Browser: Xiaomi'den internet tarayıcısı
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin kendi cihazları için geliştirdiği mobil web tarayıcısı Mint Browser nihayet yayınlandı. Uygulama, özellikle düşük seviyeli telefonlarda yüksek performansla iş görmesi için geliştirildi.
Xiaomi, giriş seviyesi telefonların daha hızlı bir şekilde internete girebilmeleri için Mint Browser'ı yayınladığını duyurdu. Android cihazlarda akıcı bir şekilde web deneyimi sunmayı planlayan Mint Browser'ın telefonda kapladığı alan ise 10 MB'ı geçmiyor.
Oldukça sade bir görüntüye sahip olan Xiaomi'nin bu tarayıcısı sesli komutları da algılayabiliyor. Bunun için mikrofon düğmesine basmak yeterli oluyor. İnternet paketinden tasarrufu da mümkün olan Mint Browser, sesli arama ve okuma modu özelliklerinin yanı sıra Gizli Mod özelliğini de sunmayı ihmal etmiyor.
Kullanıcılar böylece Chrome'da yaptıkları gibi gizli sekme açarak arkalarında iz bırakmadan internette sörf yapabiliyor.
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