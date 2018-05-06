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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
06.05.2018 - 07:46, Son Güncelleme:

Minik mucitlerden kıyasıya oyun konsolu yarışı

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Minik mucitlerden kıyasıya oyun konsolu yarışı

Bilişim Garaj Akademisinin düzenlediği geniş katılımlı çocuk kodlama, 3 boyutlu tasarım, akıllı cihaz tasarımı ve programlama yarışması "Hackidhon"da bir araya gelen 11-14 yaşındaki 150 çocuk, hayallerindeki oyun konsolunu tasarlamak için yarıştı.

Akademinin bu yıl 6'ncısını düzenlediği yarışma, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirildi.

Etkinliğe, özel okul ve devlet okullarından 11-14 yaşında 150 çocuk katıldı. Proje kapsamında aldıkları kodlama, 3 boyutlu tasarım, web tasarım ve programlama, akıllı cihaz tasarımı ve programlama eğitimleriyle hayallerindeki oyun konsolunu tasarlama çabası içine giren çocuklar, finali "Hackidhon"da yaptı. 

3'erli takımlar halinde yarışan çocuklar, verilen teçhizatla oyun konsolu geliştirmeye çalıştı. Aralarında oyun yapımcıları ve akademisyenlerin de olduğu jüri tarafından değerlendirmeye alınan çalışmalar sonucu, birinci seçilen ekibe teknomarketten 4 bin 500 lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye de 2 bin 250 liralık hediye çeki verilecek. Takım lideri öğretmenler de çeyrek altınla ödüllendirilecek. 

Minik mucitlerden kıyasıya oyun konsolu yarışı

"Çocuklara geleceğin dilini öğretmeliyiz"

Hackidhon Projesi'ni hayata geçiren Bilişim Garaj Akademisi Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yarışmanın sadece bir sonuç olduğunu, böylece çocukların baş döndürücü hızla değişen dünyada tüketen yerine üreten bireylere dönüşmesini amaçladıklarını söyledi. 

Çocuklara bilişim okuryazarlığı altyapısı kazandırarak Endüstri 4.0'a hazırlamak zorunda olduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti: 

"Türkiye 'download' toplumundan 'upload' toplumuna geçmeyi başarmalı. Çocuklarımıza kendi işlerini icat edecekleri geleceğin dilini öğretmeliyiz. Bilişim Garaj Akademisi olarak, Türkiye genelinde önemli eğitim projeleri gerçekleştiriyoruz. Anadolu'da da büyük şehirlerimizde de çocuklarımız büyük bir heyecanla eğitimlere katılıyor, takım çalışmasıyla özgün projeler ortaya çıkartıyorlar. Öğrendikleri kodlama ve teknolojik tasarım becerisiyle gelecek açısından umut veriyorlar. Biz de onları 'Hackidhon' gibi etkinliklerle yüreklendiriyoruz."

Yarışmanın jüri üyelerinden oyun yapımcısı Mevlüt Dinç de ülkenin farklı yerlerinden gelen çocukların böyle bir yarışmada buluşmasının önemine işaret ederek, "Hayal gücü, beceri, eğitim çok önemli ama hepsinden daha önemlisi bu çocuklara böyle imkanlar sağlanması." dedi. 

Bilişim Garaj Akademisi Genel Müdürü Zerrin Topal ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların yarıştığını vurgulayarak, "Yeteneğin sosyokültürel ayrımı yok. Yeter ki o fırsatı çocuklara verelim." diye konuştu.

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