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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.05.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Mimic Go, Indiegogo’da yerini aldı

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Mimic Go, Indiegogo’da yerini aldı

StartersHub’dan yatırım alarak Amerika pazarına açılan Smart Mimic, dünyanın internete bağlı ilk taşınabilir güvenlik sistemi Mimic Go’yu Indiegogo üzerinden satışa sunuyor.

StartersHub’ın dünya genelinde büyüme potansiyeli bulunan teknoloji girişimlerine Silikon Vadisi’nde 6 ay boyunca iş geliştirme ve yatırım desteği sunduğu programın başarılı mezunlarından C-IoT girişimi Smart Mimic, ilk internet bağlantılı güvenlik çözümünü 21 Mayıs’ta Indiegogo platformu üzerinden küresel pazara açıyor. Dünyanın ilk taşınabilir kişisel güvenlik sistemi Mimic Go dünyanın her yerinde çalışan GPS izleme birimi, eSIM ve LTE-M ile internet bağlantısı, akıllı alarmlar ve 4 farklı tipte güvenlik sensörü barındırıyor. Sahip olduğu teknolojiyle güvenli alanlar oluşturan Mimic Go, koruma, bulma ve kişisel güvenlik ihtiyacını etkin biçimde karşılıyor. Taşınabilir güvenlik sistemi sürekli internet bağlantısıyla, kullanıcılarının her an her yerden uyarı ve bildirim alabilmesini sağlıyor. 

“İnsanlar artık her zamankinden daha çok hareket halinde. Kafelerden çalışıyor veya aileleriyle seyahat ediyor.” diyen Smart Mimic CEO’su Noyan Berker, artan mobiliteye paralel olarak değişen kişisel güvenlik kavramı hakkında sözlerine şöyle devam ediyor: “Konu ister Airbnb’de konaklayan aileniz isterse halka açık bir alana bıraktığınız dizüstü bilgisayarınız olsun; güvenlik ve güvende hissetmek hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi.” 

Çetin koşullara dayanıklı güvenlik sistemi 

Taşınabilir güvenlik sistemi küçük boyutlarının yanı sıra iç ve dış mekanların zorlu koşullarına dayanacak şekilde geliştirildi. Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan Mimic Go, 3 aya kadar ömrü olan şarj edilebilir pillere sahip. Smart Mimic mobil uygulamasıyla eşleşebilen kişisel güvenlik cihazı titreşimi, hareketi, yakınlığı ve sıcaklığı algılayabiliyor. 

Eşyalarını bırakarak herhangi bir yere ayrılması gereken kullanıcı, taşınabilir güvenlik sistemini güvence altına almak istediği odada kapı üstü, pencere yanı ya da doğrudan koruma altına almak istediği eşyaya iliştirerek koruma sağlayabiliyor. Smart Mimic Pazarlama Yöneticisi Burak Yalçınkaya favori kullanım durumlarından birisini şöyle açıklıyor: “Bu cihazı iliştirerek park ettiğiniz bisikletiniz için alarm rolü üstlenecek bir güvenlik uyarısı çalıştırmış oluyorsunuz. Taşınabilir güvenlik sistemi bisikleti sürenin siz mi, yoksa bir hırsız mı olduğunu anlayabilecek kadar akıllı. Ayrıca hareketi algılayabiliyor ve bir bisiklet ışığına dönüşebiliyor.” 

Çok yönlü bir donanım ve yazılıma sahip olan Mimic Go kullanıcıları tarafından kişiselleştirilebilir bir yapıyla öne çıkıyor. Cihazın çok yönlü yapısını değerlendiren Berker, “Web sitemizde ürünün hangi kullanım durumlarıyla öne çıkabileceğine dair hararetli tartışmalar yaptık, çünkü cihazın kullanılabileceği farklı senaryolar neredeyse sınırsız.” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Mimic Go sayısız akıllı kullanım senaryosuna imkan veren yetenekleriyle kullanıcılara sunulacağı için tüm senaryolara hakim olamayacağımızı biliyoruz. Bu yüzden gücü kullanıcılarımıza vermek istiyoruz.” 

Bu amaçla müşterileri için iOS ve Android mobil uygulamaları geliştiren Smart Mimic, kullanıcı dostu ara yüzüyle programlanabilir senaryoların sunulmasını sağlayacak. Bu özel senaryolar diğer Mimic Go kullanıcılarıyla paylaşılabilir olacak. 

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