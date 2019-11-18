Milyonlarcası kurban edilip mumyalanmış olabilir
Yapılan çalışmalara göre Mısırlılar, hayvanları yetiştirmek yerine kurban olarak sunmak için yakalamış olabilir.
Eski Mısırlılar, hayvanları evcilleştirmekten çok kurban ritüeli için yakalamış olabilirler.
Araştırmacılar, Eski Mısırlıların antik mezarlarında çok sayıda mumyalanmış kutsal ibis kuşlarına denk geldiler.
Yapılan çalışma kapsamında, yaklaşık 2500 yıl öncesine ait 40 mumyalanmış kutsal ibis kuşundan ve Afrika'nın dört bir yanından gelen modern popülasyondan DNA örnekleri topladı.
Bu veriler araştırmacıların modern popülasyonlar ve Antik Mısır dönemindeki kuşların arasındaki genetik çeşitliliği karşılaştırmalarını sağladı.
Toplanan örneklerden çıkan sonuca göre, kuşlar çiftlik ortamında yetiştirilselerdi popülasyon içerinde daha az çeşitlilik olabilirdi. Fakat tam tersi durumda milyonlarca kuş vahşi yaşam alanlarından toplandıysa, birbirine daha benzeyebilir.
Yapılan çalışmalar Kutsal İbislerin yaşam alanlarından toplanarak evcilleştirildiğini de ortaya koydu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle