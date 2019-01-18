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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
18.01.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

Milyonlarca e-mail adresi internete sızdı! Tehlike kapıda...

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Milyonlarca e-mail adresi internete sızdı! Tehlike kapıda...

Hacker'ların siber saldırıları her geçen gün artıyor ve pek çok kullanıcı bu saldırılar sonucu ya hesaplarını kaybediyor ya da dolandırılıyor. Son olarak internete sızan 770 milyonu aşkın e-posta adresi şaşkınlık yarattı. Öyle ki, bu e-postalar arasında şifrelerle eşlenmiş olanlar bile bulunuyor.

Bugün için e-posta adresimizle pek çok yere kayıt oluyoruz; hatta aradan geçen zaman içinde hangi sitelere e-posta adresimizi verdiğimizi bile unutuyoruz. Bu internet sitelerine siber saldırı olmuş mu olmamış mı hiçbir fikrimiz yok. Troy Hunt isimli güvenlik uzmanı, durumun vahametini ortaya koymak adına kullanıcıların e-posta adreslerinin çalınıp çalınmadığını anlamaları için özel bir platform kurmuş ve bu platforma Have I Been Pwned ismini vermiş. 

Bu platform, bugüne kadar gerçekleşmiş olan siber saldırılarda Hunt’un elde edebildiği kişisel verilere ait veri tabanlarını içinde bulunduruyor ve dileyen herkes bu platformda arama yapabiliyor. Herhangi bir veri kaydedilmediği için kullanıcılar e-posta veya şifrelerini karşılaştırabiliyor.

Milyonlarca e-mail adresi internete sızdı Tehlike kapıda...

Hunt'ın bu veritabanında 772 milyon e-posta adresi bulunuyor. Gerçekten de çok yüksek bir sayıdan bahsediyoruz! Diğer yandan bir hack forumundan paylaşılan veri tabanı yaklaşık olarak 87GB ve 2.6 milyardan fazla satır barındırıyor.

Bunun yanı sıra Collection #1 ismi verilen bu özel veri tabanında 21 milyon adet de şifre bulunuyor ki görüleceğe üzere artık herhangi bir yerden e-posta adresimizin internete sızmaması pek mümkün görünmüyor. 

Facebook'ta kimin doğum günü olduğu nasıl öğrenilir? | Teknoloji 101Teknoloji 101'in bu bölümünde sizlere Facebook'ta kimin doğum günü olduğu nasıl öğrenilir bunu anlatıyor olacağız.
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