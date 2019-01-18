Milyonlarca e-mail adresi internete sızdı! Tehlike kapıda...
Hacker'ların siber saldırıları her geçen gün artıyor ve pek çok kullanıcı bu saldırılar sonucu ya hesaplarını kaybediyor ya da dolandırılıyor. Son olarak internete sızan 770 milyonu aşkın e-posta adresi şaşkınlık yarattı. Öyle ki, bu e-postalar arasında şifrelerle eşlenmiş olanlar bile bulunuyor.
Bugün için e-posta adresimizle pek çok yere kayıt oluyoruz; hatta aradan geçen zaman içinde hangi sitelere e-posta adresimizi verdiğimizi bile unutuyoruz. Bu internet sitelerine siber saldırı olmuş mu olmamış mı hiçbir fikrimiz yok. Troy Hunt isimli güvenlik uzmanı, durumun vahametini ortaya koymak adına kullanıcıların e-posta adreslerinin çalınıp çalınmadığını anlamaları için özel bir platform kurmuş ve bu platforma Have I Been Pwned ismini vermiş.
Bu platform, bugüne kadar gerçekleşmiş olan siber saldırılarda Hunt’un elde edebildiği kişisel verilere ait veri tabanlarını içinde bulunduruyor ve dileyen herkes bu platformda arama yapabiliyor. Herhangi bir veri kaydedilmediği için kullanıcılar e-posta veya şifrelerini karşılaştırabiliyor.
Hunt'ın bu veritabanında 772 milyon e-posta adresi bulunuyor. Gerçekten de çok yüksek bir sayıdan bahsediyoruz! Diğer yandan bir hack forumundan paylaşılan veri tabanı yaklaşık olarak 87GB ve 2.6 milyardan fazla satır barındırıyor.
Bunun yanı sıra Collection #1 ismi verilen bu özel veri tabanında 21 milyon adet de şifre bulunuyor ki görüleceğe üzere artık herhangi bir yerden e-posta adresimizin internete sızmaması pek mümkün görünmüyor.
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