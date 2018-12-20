MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri"Milli uydu"nun sensörleri NÜRDAM'da üretilmeye başlandı
GeriTeknoloji "Milli uydu"nun sensörleri NÜRDAM'da üretilmeye başlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
20.12.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

"Milli uydu"nun sensörleri NÜRDAM'da üretilmeye başlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Milli uydu"nun sensörleri NÜRDAM'da üretilmeye başlandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK Uzay) ile üretilen uydu sistemleri için Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM) altyapısı kullanılarak (10 cGy-10000 Gy) duyarlılığa sahip NürFET sensörlerinin üretimine başlandı.

NÜRDAM Müdürü Prof. Dr. Ercan Yılmaz, yaptığı açıklamada, uyduların şu an kullanılan birçok haberleşme sistemleri için hayati önem arz ettiğini, uzayda bulunan yoğun radyasyon ortamının, uydu ve haberleşme sistemlerini tahrip ederek zaman içerisinde bozulmalara neden olduğunu söyledi.

Uydu gibi uzay boşluğunda çalışan sistemlerin aldıkları radyasyon doz takiplerinin yapılması ve yörünge doz haritalarının çıkarılmasının bu sistemlerin kullanım ömürlerinin belirlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu aktaran Yılmaz, "Yerküreyle iletişim halinde olan radyasyon doz ölçüm modüllerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi gerekir. Bu kapsamda TÜBİTAK Uzay ile birlikte üretilen uydu sistemleri için NÜRDAM altyapısı kullanılarak (10 cGy-10000 Gy) duyarlılığa sahip NürFET sensörlerinin seri üretimine başladık." dedi. 

350 bin dolar yerine 50 bin lira maliyetle

Yılmaz, bugüne kadar birçok milli ürünün üretiminin gerçekleştirdiklerini belirterek, pek çok kurum ve kuruluşla da ortak çalışmalarının, projelerinin devam ettiğini dile getirdi. 

TÜBİTAK Uzay ile çalışmakta oldukları radyasyon modülünün uydularda kullanılacağına değinen Prof. Dr. Yılmaz, şöyle devam etti:

"Radyasyon modülü bugüne kadar Almanya, Avrupa veya Amerika'dan yaklaşık 350 ile 400 bin dolar civarında bir maliyetle alınmaktaydı. Bizim burada üreteceğimiz ürün 50 bin Türk lirasının altına inecektir. Şu anda çalışmalarımız laboratuvarlarımızda bu kapsamda devam etmekte. Ürünler ortaya çıktığında da TÜBİTAK Uzay'ın üretmekte olduğu Asya Pasifik Ortaklığında Leo uydulara, askeri uyduya, yerli gözlem uydusu İMECE'ye de entegre edilecektir." 

İhraç da edilecek

Seri üretimin başladığını bildiren Yılmaz, seri üretimin ortaya çıkardığı ürünlerin sonucunda yine yurt dışına da ihracatın olacağını, yaklaşık 3 ay içerisinde ürünlerin ortaya çıkmasını beklediklerini vurguladı. 

Yılmaz, milli bir ürünü Türk ekonomisine kazandırmış olacaklarını, yurt dışından ithal etmek yerine ara mal kapsamında ithalatı azaltıp, döviz çıkışını azaltmış olacaklarını anlatarak, stratejik ürünleri üretilebilme potansiyeli açısından çok önem taşıdığını kaydetti. 

Ürünün tamamen Türkiye'de üretilmeye başlandığına ve yurt dışına bu ürün anlamında bağımlılığın biteceğine işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli ürün ve patentlenebilen ürün olacaktır. Bu ürünü Türkiye'de ilk defa biz üretmiş olacağız. Bu ürün sensör anlamında üretiliyor. Her bir sensör, bir silikon pul üzerinde yaklaşık 50 ile 100 bin adede kadar sayısı çıkabiliyor. Biz bu altyapıyı tasarlarken küçük çaplı bir üretim düşünmedik. Her üretimi seri üretim olacak şekilde tasarladık. Yapı olarak da çip dediğimiz formatta, mikrometre boyutunda olduğu için bir anda zaten seri üretim yapmaktasınız. Tek başına üretme şansınız yok. Bu açıdan hem maliyet düşmekte hem de gelecek talepleri de çok rahat bir şekilde karşılayabileceğiz." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

PUBG Mobile için karlı harita Vikendi yayında!

Instagram'ın Hikayeler özelliğinde önemli değişiklik

Samsung Galaxy S10'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Washington Başsavcılığı 'veri skandalı' nedeniyle Facebook'a dava açtı