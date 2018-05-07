Milli savunma teknolojileri Efes-2018'de sergilendi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
07.05.2018 - 18:09, Son Güncelleme:

Milli savunma teknolojileri Efes-2018'de sergilendi

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Milli savunma teknolojileri Efes-2018'de sergilendi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı, Türk savunma sanayi firmalarının gövde gösterisine sahne oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla devam eden tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 35 Türk savunma sanayi şirketinin katılımıyla Savunma Sanayi Sergisi düzenlendi.

Bir bölümü 9 Mayıs'ta başlayacak tatbikatın fiili atışlı bölümünde de kullanılacak ürün ve sistemlerin bulunduğu fuarı tatbikata birlik ve unsurlarıyla katılan ABD, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'dan da yetkililer gezdi.

Milli SİHA'larla atış

TSK envanterinde yer alan ilk ve tek milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi olan Bayraktar TB2, bu yıl ilk defa Efes 2018 tatbikatında canlı atış faaliyeti gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA EFES-2018 Tatbikatı'nda hedefleri tam isabetle vurdu.

Tatbikat boyunca BAYKAR standında uçuşlar ve atışlardan canlı görüntü aktarımı sağlandı.

Fuarda Vestel de insansız hava aracı Karayel ile diğer ürün yelpazesini tanıttı.  

Serginin yeniliklerinden biri de BMC'nin insansız, uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı oldu. Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON, ilk kez bu sergide basın mensuplarına tanıtıldı.

Sergide BMC, 580 metrekarelik stant alanında 2'si yeni konfigürasyona sahip toplamda 12 farklı aracını sergiledi.

Yerli "Cobra" ilk kez fuarda 

Sergiye toplam 6 zırhlı aracıyla katılan Otokar, yerli ve milli olarak tasarlanan Cobra II Yük Taşıyıcı Zırhlı Aracı'nı ilk kez görücüye çıkardı.

Tasarımı ve üretimini yaptığı askeri araçlarını ve kule sistemlerini, Türkiye'nin yanı sıra 5 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihraç eden Otokar, standında Cobra, Cobra II, Arma 6x6, Arma 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araçları ile paletli zırhlı aracı Tulpar-S'i sergiliyor.

FNSS ise TSK ve dünya orduları envanterinde bulunan zırhlı araçlarıyla sergide yer aldı. Şirketin Umman'a ihracatı gerekleştirilen Pars III 8 x 8 zırhlı taktik tekerlekli zırhlı aracı, ziyaretçilerden ilgi gördü.

Fuara zengin portföyle katılan MKE de obüs sistemleri ve milli piyade tüfeği ailesini tanıttı.  

Savunma sanayi sergisinde Roketsan'ın milli akıllı mühimmatları, Aselsan ve Havelsan yüksek teknoloji ürünü çözümleri de katılımcıların beğenisini kazandı.

Patlamalara dayanıklı yapılar

Sergide, patlamaya dayanıklı yapı tasarımı ve imalatı konusunda uzman OFM Mühendislik, 3 yıllık yoğun bir Ar-Ge süreci sonunda gerçekleştirilen saha testlerinden başarıyla geçen modüler yaşam alanı/sığınak PADMER'i Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve yabancı askeri yetkililere tanıttı. 

Mobil haberleşme ağları için optimize edilmiş, uçtan uca şifreleme özelliğine sahip tablet tabanlı canlı görüntü aktarma sistemi olan Kuzgun ve PiriReis Bilişim firması ile geliştirilen milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) İHA Modülü de ilk kez Efes 2018'de görücüye çıktı.

Sergide Katmerciler de zırhlı personel taşıyıcı KHAN, zırhlı ambulans ve Uzaktan Kumandalı Atış Platformu UKAP'ı tanıttı.

Efes-2018 Tatbikatı Savunma Sanayi Sergisi, 10 Mayıs'a kadar açık kalacak.

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