Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti

Türkiye, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, şirketin özgün ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan'ın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin kendileri için önem taşıdığını belirten Kotil, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in varlığının ise bu ülkeyle ilişkilere olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kotil, Muhammed'i TUSAŞ'ta ağırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde de kendisiyle görüşme fırsatları olduğunu, ayrıca kompozit alanında iş birliği mutabakatı imzaladıklarını anımsattı.

Malezya'nın çok atılım yapan bir ülke olduğuna işaret eden Kotil, Muhammed'in ülkeye uçakla ilgili teknoloji kazandıracağına inandığını vurguladı.

"Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz"

Malezya'da 1990'larda bu yönde çalışmalar yapıldığına değinen Kotil, şöyle konuştu:

"Ülkede bir kompozit vadisi kuruldu. Belki de şimdi nasiptir, projelerimizi oraya ihraç etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz o yönde oldu. Kendileri çalışıp bize dönecekler, bekliyoruz. Malezya, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne davet ediliyor. En önemli platform bu. Buna uluslararası ortak bulmamız gerekiyor. Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz. Daha çok müşterisi olması gerekiyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi. Öne çıkan bu."

Gökbey genel maksat helikopterinin, hemen hemen tüm coğrafyalarda kullanılabilecek bir ürün olduğunu ifade eden Kotil, "Gökbey, bir gün her yere gidecek. Kazakistan'da da üretimini teklif ettik, Malezya'ya da teklif ettik, Pakistan'a da teklif ettik, her yere teklif ediyoruz. Çünkü gerçekten 10 numara proje. Dünyada bu klasta yapılmış en son helikopter. Dünyada en çok satılan helikopterler bu klastadır. En son yapıldığı için en iyisi, dolayısıyla bu öne çıkıyor." dedi.

"Dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz"

Malezya'ya jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de davette bulunduklarını belirten Kotil, şunları kaydetti:

"Hürjet'e ortak olun, dedik. Hürjet çok iyi bir uçak. Hem hafif saldırı uçağı hem de eğitim uçağı. İlgilerini çekti. Pozitif bir yaklaşım bekliyoruz. Atak-2 daha büyük proje. Dünya ile paylaşabileceğimiz teknoloji transferi olarak Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Milli Muharip Uçak, Anka ve Aksungur'u paylaşabiliriz. Bunlarla dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz."

"Ortak yapıp Uzak Doğu'ya uzanmak istiyoruz"

Temel Kotil, Malezya'da çok iyi kompozit üretim tesisleri bulunduğunu ancak ülkenin havacılıkta özgün ürünleri olmadığını söyledi.

Malezya'daki uçak parçası yeteneğini kullanmak ve bundan sinerji üretmek istediklerini ifade eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bunları ortak yapıp Uzak Doğu pazarına uzanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Mahathir Muhammed çok iyi anlaşıyorlar. Ülkelerin birbirlerine ihtiyaçları var. İlk defa Müslüman ülkeler böyle sistemlere sahip oluyorlar. Gökbey, Müslümanların ilk helikopteri. MMU, Müslümanların ilk büyük savaş uçağı olacak. Atak-2 ilk büyük helikopteri olacak. Onun için iş birliğine gerek var, çok önemsiyorlar ve çok kredi verdiler, sağ olsunlar. Mutlu ayrıldık."

"Gençler lütfen mühendis olun"

Tüm bu projeleri hayata geçirmek için daha çok mühendise ihtiyaç olduğunu belirten Kotil, "Gençler lütfen mühendis olun. Diğer meslekler de önemli ama mühendislik kadar önemli olan bir şey olamaz. Çok çalışın. Çünkü Türkiye bu konuda gerçekten devrim yapıyor, fark oluşturuyor. Sayın Muhammed'in bizi onore etmesi boşuna değil." dedi.