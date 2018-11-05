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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.11.2018 - 06:43, Son Güncelleme:

Milli İHA'larda yerli haberleşme dönemi

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Milli İHA'larda yerli haberleşme dönemi

Milli insansız hava araçlarının (İHA) uydu kontrolü için geliştirilen yerli modemin ardından anten de yerlileştirildi. Anka-S'nin yakın zamanda yerli uydu terminalleriyle görev yapması planlanıyor.

CTech, Türkiye'de geliştirilen İHA'lar başta olmak üzere, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki diğer askeri ve sivil hava araçlarında kullanılmak üzere hava uydu terminali geliştirmek için bir süredir çalışıyor. Şirket, yerli olarak geliştirdiği uydu haberleşme anteni ve modemi çalışmalarında sona geldi.

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat, hava araçları için uydu terminali çalışmalarının 2013'ten bu yana gündemlerinde olduğunu söyledi.

Anka-S Programı'nın teknoloji kazanım yükümlüğü kapsamında 2014'te Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) için prototip uydu haberleşme sistemi terminali geliştirmesine başladıklarını belirten Fırat, bütçe sınırları dolayısıyla uydu terminalinin modemini yerli tasarladıklarını ancak hazır antenle çalışıldığını bildirdi.

Fırat, bu alandaki ihtiyaçları değerlendirdiklerini ve stratejik bir kararla daha iyi bir anten geliştirmeyi de gündemlerine aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Gelinen noktada, uydu terminalinin bileşenleri modem ve anteni yerli olarak tasarlayıp ürettik. Son olarak antenimizin laboratuvar testleri tamamlandı, ürünümüz sahaya da çıktı. Sahadaki bulgularımız güzel. Çalışmalarda elde edilen başarı dolayısıyla TUSAŞ bundan sonraki 'Anka'larda yurt dışından uydu terminali tedarik etmek yerine yerli tedarikçiyle çalışma niyetine girdi. Savunma Sanayii Başkanlığında da zaten böyle bir yaklaşım vardı. Bir ihale yapıldı, biz de teklif verdik ve ipi göğüsledik. TUSAŞ ile 'Anka'larda yerli uydu terminali kullanımına yönelik anlaşma yaptık. Teknoloji kazanım yükümlülüğünde geliştirdiğimizden biraz farklı şeyler istiyorlar. Bunun için anten ve modemde bazı değişiklikler olacak."

Mevcut terminallerin 2 katı kapasitede

Fırat, Anka-S'ler için yurt dışından temin edilen sistemlerin saniyede 10 megabit kapasitede olduğunu ancak kendilerinden bunun 20 megabite çıkarılmasının istendiğini dile getirdi.

Anten çanağı genişliğinin gücü ve hızı direkt etkilediğine dikkati çeken Fırat, şunları söyledi:

"Daha fazla kapasite elde etmeniz için anten çanağını genişletmeniz gerekiyor ancak bunun için İHA'da fazla yer yok. Mühendislik kabiliyetleriyle bu kısıtların aşılması gerekiyor. CTech olarak bu konuda kendimizi ispatladık. Bundan sonraki hedefimiz Anka'da bu terminalleri uçarken görmek. Bu da yakın zamanda olacak. Temmuz ayında TUSAŞ ile sözleşmesi imzalandı. 20 megabitlik terminalleri Anka'ların kullanımına sunacağız. TUSAŞ ile testlerini tamamladığımız 10 megabitlik sistem için de görüşüyoruz. 10 megabit için daha hızlı olabileceğiz. Saniyede 20 megabit kapasiteli sistemleri gelecek yılın temmuz ayında İHA'lara entegre etmeyi hedefliyoruz. Bu sürede tasarım değişikliklerini yapacağız, üretimleri gerçekleştireceğiz, iç testlerimizi yürüteceğiz, sonra TUSAŞ laboratuvarına vereceğiz. Onlar da İHA'yı uçurmadan önce 1-2 ay test edecekler. Halen araçların üzerinde bulunan ve yurt dışından tedarik edilen 10 megabitlik sistemi ise 6-7 aylık bir çalışma sonunda üretebileceğiz."

Cüneyd Fırat, 2019'un yerli uydu terminallerinin Anka'da uçtuğu bir yıl olmasını hedeflediklerini aktardı.

Akıncı'ya da önerildi

CTech olarak bu ürünü sadece TUSAŞ ya da Anka için planlamadıklarını vurgulayan Fırat, şunları kaydetti:

"Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA için de öneride bulunduk. Bizden özelliklerini istediler. Deneysel tanıtım yapmayı da planlıyoruz. Gönlümüz onlarla da sözleşme yapmaktan yana. Yurt dışına da satış yapmayı hedefliyoruz. Bu alandaki iddiamızı yeni ürün versiyonları ve farklı platformlara yönelik çözümlerle büyütmeyi hedefliyoruz." 

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