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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.08.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında

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Milli gözlem uydusu RASAT 8 yaşında

TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT, uzaydaki 8'inci yılını geride bıraktı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, RASAT'ın TÜBİTAK Uzay mühendisleri tarafından tasarlanmış yer gözlem uydusu olduğunu söyledi. 

RASAT'ın yaklaşık 100 kilogram ağırlında bir uydu olduğu bilgisini veren Kuzu, "Uydumuz günde 14 tur atıyor. Dünyanın çevresini 98 dakikada bir turluyor ve sürekli görüntü çekiyor." dedi.

Kuzu, uydunun TÜBİTAK Uzay yerleşkesinde bulunan yer istasyonundan kontrol edildiğini, bu süreçte RASAT'a görevler yüklediklerini ve bu doğrultuda da uydunun çekilen görüntüleri kaydedip sonrasında paylaşılmak üzere bunların işlendiğini bildirdi.

Yörüngede 42 binin üzerinde tur attı 

RASAT uydusunun tasarım ömrünün 3 yıl olduğunu anımsatan Kuzu, "Tasarım ömrü 3 yıl olmasına rağmen RASAT 8 yılı tamamlamış durumda. 8 yıldır görev yapıyor, görüntü çekiyor ve hala sağlıklı, hiçbir parçası bozulmadı. Dolayısıyla bu bir başarı göstergesidir." diye konuştu.

Kuzu, söz konusu uydunun yaklaşık 15 milyon kilometrekareyi taradığını vurgulayarak, "RASAT şimdiye kadar yörüngede 42 binin üzerinde tur attı, 2 bin 800'ün üzerinde görüntüleme görevi yaptı." ifadelerini kullandı.

RASAT ile her yıl Türkiye'nin görüntüsünü çekmeye çalıştıklarını aktaran Kuzu, şöyle konuştu:

"Bu görüntüleri gezgin.gov.tr adresinde yayınlıyoruz. E-devlet şifresiyle bu görüntüler indirilebiliyor. Bu görüntüleri gerektiğinde kamu kurumlarıyla da paylaşıyoruz. Görüntüleri çekmekle yetinmiyor, aynı zamanda işliyor ve yayınlıyoruz. RASAT ile çok çeşitli görüntüler çekiyoruz. Örneğin barajlarda su çekilmesi var mı, yeni inşaat oluşumları oluyor mu, bunları görüntüleyebiliyoruz. Yangınlar, yanardağ patlamaları, zaman zamanda dünyadaki birçok enteresan görüntüyü de çekiyoruz. Dünyanın herhangi bir yerinden görüntü alabiliyoruz, bir sınırlamamız yok ama genelde Türkiye'yi çekmeye çalışıyoruz." 

"Zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır "

Türk mühendislere güvenildiğinde birçok projenin gerçekleştirilebileceğine işaret eden Kuzu, şunları kaydetti:

"Uzay alanında tecrübelerimiz ortada. Ülkemizin vizyonunda yer alan önümüzdeki büyük projeler bizi heyecanlandırıyor. İrade konulduğunda büyük projelerin ülkemizde rahatlıkla yapılabildiği aşikardır. Biz zoru hemen yaparız, imkansız biraz zaman alır. Uzay Ajansımız da kuruldu. Ben de yönetim kurulu üyelerinden biriyim. İnşallah önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde çok daha yüksek teknoloji projeleri başlatacağız. Mühendislerimize, yazılımcılarımıza ve tüm çalışanlarımıza güveniyoruz. Çok daha uzun ömürlü uydu projelerini bitirmeyi hedefliyoruz."

Kuzu, halen görüntüleme alanında yürütülen yüksek çözünürlüklü İMECE uydu projesi ile ilk milli haberleşme uydu projesi olan Türksat 6A'nın yapımına da devam edildiğini dile getirdi.

RASAT 17 Ağustos 2011'de fırlatıldı 

Türkiye'de tasarlanarak üretilen ilk yer gözlem uydusu RASAT, 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatıldı.

Hiçbir sınırlama olmadan dünyanın her yerinden görüntü alabilen RASAT, bu görüntüleri TÜBİTAK Uzay'da bulunan yer istasyonuna iletiyor. RASAT'tan elde edilen görüntüler haritacılık, afet izleme, akıllı tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılıyor.

RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunuyor ve 7,5 metre siyah-beyaz, 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek (pushbroom) kamerayla görev yapıyor.

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