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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
25.04.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Milli füze Hisar canlı hedef sınavında

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Milli füze Hisar canlı hedef sınavında

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sisteminde kullanılacak Hisar füzeleri, canlı hedeflerle test aşamasına geldi.

Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak geliştirilen Hisar hava savunma füze ailesi, kendisini canlı hedefler karşısında ispat etmeye hazırlanıyor.

Ürün ve üretim hattı kalifikasyon aşamasına yaklaşan Hisar füzeleri, taktik konfigürasyona yakın prototiplerle canlı hedefe harp başlıklı atışlı test aşamasına ulaştı. Yapılacak atışlı testlerde, Hisar Hava Savunma Sistemi'nin radar, komuta kontrol/atış kontrol, elektro-optik ve haberleşme unsurları da yer alacak.

Hisar hava savunma füze ailesinin 360 derece etkinlik alanı sağlayan dikey atış kabiliyetiyle azami etkinlik sağlayan çift darbeli motorunun performansı da yine bu atışlı testlerde gözlemlenecek.

Bu testlerle birlikte, sistem seviyesi entegrasyon ve testlere yönelik kritik bilgiler elde edilmesi ve önemli ilerlemeler kaydedilmesi bekleniyor.

Farklı hava hedeflerine karşı etkili 

15 kilometre menzile sahip Hisar-A ve 25 kilometre menzile sahip Hisar-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen Hisar füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi Hisar'ın envantere alınması ve TSK'nin ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.

"İhracat ya da kullanım kısıtı olmayacak"

ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Hisar Hava Savunma Füze ailesinin başta güdüm, tapa, harp başlığı ve roket motoru alanları olmak üzere, her alt sisteminde güncel teknolojiyi içerecek şekilde geliştirildiğini söyledi.

Yaşar, "Böylece TSK ile dost ve müttefik ülkelere etkin bir hava savunma çözümü sunmakla kalmayacağız, bu çözümün, ROKETSAN'ın ömür devri boyunca desteğiyle uzun yıllar geçerliliğini korumasını sağlayacağız. Kullanıcılarımız herhangi bir ihracat ya da kullanım kısıtı olmadan bu füzeleri tedarik edebilecek ve hava savunmalarını bu füzelere emanet edebilecek." dedi.

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