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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
05.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Milli elektroşok silahı "Wattozz" Batı Balkanlar'a açılıyor

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Milli elektroşok silahı "Wattozz" Batı Balkanlar'a açılıyor

Türk mühendisler tarafından geliştirilen milli elektroşok silahı "Wattozz", Batı Balkanlar pazarına açılıyor.

Albayraklar Şirketler Grubu tarafından üretilen Wattozz'un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya'da temsil ve dağıtımını yapan Hırvatistan merkezli Kalender Consulting firması, bölge ülkelerine 30 bin elektroşok silahı dağıtmayı planlıyor.

Kalender Consulting Müdürü Kemal Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wattozz elektroşok silahının dünyada bir örneği daha bulunmadığını ifade etti.

Wattozz'un, dünyadaki örneklerinden farklı olarak kablosuz bir ürün olarak geliştirildiğine işaret eden Kalender, bu yeni elektroşok silahının yaklaşık 10 metre bir mesafeden saldırganı etkili bir şekilde anında durdurmayı sağladığını vurguladı.

Silahın üzerinde kamera, lazer işaretleyici ve ışık feneri bulunduğunu aktaran Kalender, "Kamera çalışmadan silah da çalışmaz. Bunun anlamı kullanan kişiye yasal ispat ve güvenlik sağlamasıdır." dedi.

Kalender, silahla yapılan her hareketin kamera aracılığıyla kayıt altına alındığını belirterek, bu kayıtların daha sonra kanıt olarak kullanıldığına dikkati çekti.

Elektroşok silahının ergonomik şekilde tasarlandığına dikkati çeken Kalender, silahın özelliklerine dair şunları söyledi:

"Kullanımı kolay ve güvenli bir üründür. Üç aşamalı voltaj ayarlaması mümkündür. İhtiyacınız olan güçte ayarlayıp kullanabilirsiniz. Her tabancada iki adet kartuş vardır ve bunlar 10 metre mesafeye kadar gider. Kartuşlar yenilenebilir özelliktedir."

Batı Balkanlar'a 30 bin elektroşok cihazı

Kalender, silahın defalarca şarj edilebilir özelliği nedeniyle dünyadaki diğer örneklerinden farklı olduğuna işaret ederek, "Diğer ürünler genellikle kablolu olup yüksek yaralama ve hedef şaşma oranına sahiptir. Bu silahla böyle bir imkan yok. İstediğiniz noktaya lazer işaretleyici sayesinde istediğiniz atışı yapabilirsiniz." diye konuştu.

Wattozz'da iki kartuş olduğunu ve dolayısıyla iki kişinin de durdurulabileceğini anlatan Kalender, "Bu çok önemli bir ürün. Getirdiği inovasyon sayesinde çok ciddi satış rakamları yakalayacağına eminiz." diye konuştu.

Kalender, silahın Batı Balkan ülkelerine dağıtımını üstlendiklerini anımsatarak, bölgedeki ülkelerde yasal zeminleri araştırdıklarını ve araştırmaların neticelendirilmesiyle dağıtıma başlayacaklarını açıkladı.

Elektroşok silahının ateşli silahların kullanımını azaltacağına inandığını vurgulayan Kalender, devrim niteliği taşıyan Wattozz'un emniyet güçlerinin saldırganlara karşı daha güvenli yol izlemesine olanak sağlayacağını ifade etti.

Kalender, Batı Balkanlar'a 30 bin elektroşok silahı dağıtmayı hedeflediklerini aktararak, "Yapılan son hesaplamalara göre, Hırvatistan'a 4 bin 700, Sırbistan'a biraz daha fazla elektroşok silahı dağıtmayı planlıyoruz. Kosova'ya ise 2 ila 3 bin elektroşok silahı gönderilecek." dedi. 

Türkiye'nin milli enerji silahı olarak nitelendirilen Wattozz'un tanıtımı geçen ağustos ayında yapılmış, Zagreb merkezli Kalender Consulting ile 10 milyon dolar değerinde sözleşme ise geçen ocak ayında imzalanmıştı.

 

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