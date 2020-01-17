Milli Eğitim Bakanlığı ve Cisco’dan 1 milyon öğretmene akıllı teknoloji eğitimi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Cisco iş birliğiyle hazırlanan “Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı” projesinin tanıtımı, MEB Bakanı Ziya Selçuk ve Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru’nun katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Pilot eğitimler kasımda gerçekleşti

MEB’in “Güçlü öğretmen güçlü gelecek” vizyonuyla yola çıkılan proje kapsamında Cisco Networking Akademisi aracılığıyla verilecek eğitimlerle, öğretmenlere bilişim ve teknoloji alanında çağın taleplerine uygun yetkinlikler kazandırılması hedefleniyor.

Proje kapsamındaki pilot eğitimler, 18-22 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu aşamada 100’e yakın bilişim öğretmenine, sınıf ortamında Python programlama eğitimi verilirken, halen devam etmekte olan ikinci aşamada, geleceğin teknolojilerine temel oluşturan ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti ve programlama eğitimleri, bilişim teknolojileri öğretmenleri başta olmak üzere 1 milyon öğretmene online olarak verilecek. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenlere, küresel geçerliliği olan birer sertifika takdim edilecek.

Bakan Selçuk: Bu projeyi çok önemsiyorum

Tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin önemine değinerek şöyle dedi: “Bugün çok büyük bir kırılmanın yaşandığı bir çağın şahitleri olarak, Bakanlığımızın 2023 vizyonu dahilinde yeni bir projenin tanıtımındayız. Bu projeyi çok önemsiyorum çünkü organik olanla dijital olanın bütünleşeceği bir döneme tanıklık ediyoruz. Bu çağın dili, bu çağın bakışı, bu çağın perspektifi hepimizi yeniden yorumlama zorunluluğuna davet ediyor. Cisco ile beraber bilişim teknolojileri öğretmenlerimiz için daha teknik, tüm öğretmenlerimiz içinse siber güvenlik gibi önemli bir konuda düzenlediğimiz mesleki gelişim programını paylaşıyoruz sizlerle. Öğretmenlerimiz gibi maceramızın hayal yolcusu olan öğrencilerimiz de hedefimiz. Öğrenciler öğretmeni kadar öğrenicidir. Öğretmenler yetkinse, çocuklarımız bu çağın cevabını verebilen yetişkinlerle karşılaşırlarsa, onlar için daha geniş ufukların açılması içten bile olmayacaktır.”

Didem Duru: Türkiye’nin yarınlarına yatırım

Cisco Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru da proje hakkında şunları söyledi: “Dijital dönüşüm günümüzde tüm dünyanın gündeminde ve Cisco da dijital dönüşüm yolculuğunda Türkiye’nin en öncelikli paydaşlarından biridir. Vizyonumuz, geleceğe köprü olmaktır. Yeni ekonominin ihtiyaç duyacağı yetenek havuzunu geliştirmeyi hedefleyen Networking Akademi de bu vizyon doğrultusunda Türkiye’de hayata geçirdiğimiz en önemli yatırımlarımızdan biri. Milli Eğitim Bakanlığı ile imza attığımız bu iş birliği, eğitimcilerimizin yetkinlik dönüşümünü sağlamakla kalmayacak, dijital dünyanın yenilikleri ile baş edebilecek, teknoloji tüketicisinden üreticisine dönüşen nesillerin yetişmesine de zemin hazırlayacaktır. Böylesine anlamlı bir projeyle Türkiye’nin yarınlarına yatırım yapmaktan ötürü büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.”

Cisco’nun Networking Akademisi aracılığıyla verilecek eğitimlerle, değişen teknolojilere kaldıraç vazifesi görebilecek yetkinlikte eğitimciler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Projede hedeflenen sadece öğretmenlerimizi 21’inci yüzyılın taleplerine göre yetiştirmek değil, aynı zamanda iş dünyasının ihtiyacı olan becerileri kazanmış bir nesil için de altyapı oluşturmak… Problemin değil çözümün parçası olan, teknolojiyi etkin kullanan, adaptasyon becerisi yüksek nesiller yetiştirerek, dünya rekabetinde söz sahibi olabilmek.

Türkiye’de 1999’dan bu yana faaliyet gösteren ve şu ana kadar yaklaşık 75 bin kişinin eğitim gördüğü Cisco Network Akademi’de; dijital okuryazarlık, siber güvenlik, ağ yönetimi, nesnelerin interneti gibi pek çok farklı eğitim veriliyor. Akademide, yaşam boyu eğitim felsefesi, kendini geliştirmeye yatırım yapan tüm öğretmen ve öğrencilere aşılanıyor.



