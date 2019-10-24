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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.10.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Millenicom’un Genel Müdürü Aybars Karaatmaca oldu

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Millenicom’un Genel Müdürü Aybars Karaatmaca oldu

SOCAR Türkiye’nin iştiraki ve Türkiye’de alternatif telekom sektörünün öncü şirketi Millenicom’da genel müdürlük görevini Aybars Karaatmaca üstlendi.

Türkiye telekomünikasyon pazarında, lider alternatif operatör olma hedefi ile 2004 yılında kurulan Millenicom’da, SOCAR Türkiye ile yeni bir döneme adım atıldı. Haziran 2019’dan itibaren Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Millenicom’un yeni Genel Müdürü, Aybars Karaatmaca oldu.

20 yılı aşkın kariyerinde birçok şirkete girişimcilik ve yatırım konularında liderlik yapan Karaatmaca, telekomünikasyon sektöründe önemli görevler üstlenmiş bir isim. 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde tamamlayan Karaatmaca, eğitimine New York Üniversitesi’nde Pazarlama Programı ile devam etti.

Harvard Business School’dan Liderlik Yönetimi ve Organizasyonel Değişim Sertifikası bulunan Karaatmaca, çalışma hayatına 1999 yılında atıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’de CEO olarak görev yapan Karaatmaca, çeşitli şirketlerde de CEO danışmanlığı, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, yatırım ortaklığı, start-up mentorluğu gibi roller üstlendi.

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