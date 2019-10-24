Millenicom’un Genel Müdürü Aybars Karaatmaca oldu
SOCAR Türkiye’nin iştiraki ve Türkiye’de alternatif telekom sektörünün öncü şirketi Millenicom’da genel müdürlük görevini Aybars Karaatmaca üstlendi.
Türkiye telekomünikasyon pazarında, lider alternatif operatör olma hedefi ile 2004 yılında kurulan Millenicom’da, SOCAR Türkiye ile yeni bir döneme adım atıldı. Haziran 2019’dan itibaren Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Millenicom’un yeni Genel Müdürü, Aybars Karaatmaca oldu.
20 yılı aşkın kariyerinde birçok şirkete girişimcilik ve yatırım konularında liderlik yapan Karaatmaca, telekomünikasyon sektöründe önemli görevler üstlenmiş bir isim. 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, yüksek lisansını Başkent Üniversitesi Pazarlama Bölümü’nde tamamlayan Karaatmaca, eğitimine New York Üniversitesi’nde Pazarlama Programı ile devam etti.
Harvard Business School’dan Liderlik Yönetimi ve Organizasyonel Değişim Sertifikası bulunan Karaatmaca, çalışma hayatına 1999 yılında atıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’de CEO olarak görev yapan Karaatmaca, çeşitli şirketlerde de CEO danışmanlığı, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, yatırım ortaklığı, start-up mentorluğu gibi roller üstlendi.
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