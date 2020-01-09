Migros Silikon Vadisi ile işbirliğine gidiyor

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Perakendede dijital dönüşümün öncüsü Migros, Maxitech ile Silikon Vadisi'nde iş birlikleri geliştiriyor. Başta yapay zeka olmak üzere, blokzincir, yazılım geliştirme teknolojileri, nesnelerin interneti gibi konulardaki gelişmelerin merkezindeki Maxitech, köklü firmaların en ileri teknolojiyi kullanarak global rekabette öne çıkmalarına yardımcı oluyor.

Migros, Maxitech ile yaptığı iş birliği kapsamında, teknik uzmanlarını Silikon Vadisi’nin en inovatif startup’larıyla buluşturacak. Migros’un Ar-Ge projeleri ve yenilikçi çözümler geliştirmesine destek verecek olan Maxitech, bunun yanı sıra yeni yazılım geliştirme ve self servis analitik araçları hakkında araştırma ve bilgi paylaşımı ile, şirketin uygulama altyapısının daha da güçlenmesine katkıda bulunacak.

Silikon Vadisi’nde büyük bir potansiyel var

Migros’un ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak üzere kurumsal inovasyon servisi vermeye başladıklarını ifade eden Maxitech CEO’su Burak Arık, “Silikon Vadisi’nde konumlanmamızın avantajını kullanarak, bir yandan Migros’un ihtiyaçlarına özel iş birliği fırsatlarını araştırıyor bir yandan da perakendecilik sektörü trendlerini Migros’un öncülüğünde pekiştirerek, karlılığına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Migros teknik uzmanlarını belli aralıklarla San Francisco’daki ofisimizde ağırlayıp, irtibat kurduğumuz startup’larla düzenlediğimiz çalıştaylarda çözüm ortaklığı imkanlarını yerinde değerlendiriyoruz. Bu çalıştaylar, Migros’un kendi ürün ve çözümlerini tanıtabilmesine de imkan sağlıyor. Tüm bu faaliyetler Migros’un dijital gelişimine destek olurken bir yandan da hep birlikte, Silikon Vadisi’nin büyük vizyonuna perakende alanında da tanıklık edeceğiz” dedi.

Migros Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı ise Maxitech ile yaptıkları iş birliğinin önemli olduğunu ifade ederek, “Maxitech, teknolojik gelişmelerin merkezi. Silikon Vadisi’nde güçlü bir iletişim ağına sahip. Son derece dinamik bir ekiple çalışıyorlar. Ar-Ge projelerimizde ve perakende sektörü ile ilgili çözümler geliştirmemizde de bizlere destek oluyorlar. Bu sayede yeni yazılım geliştirme teknikleri, self servis analitik araçları, blokzincir, nesnelerin interneti, yapay zeka, siber güvenlik gibi güncel konularda bilgi ediniyor, Silikon Vadisi’ndeki yeni ürünleri ve başarılı girişimci firmaları tanıyabilme imkanı buluyoruz.” dedi.