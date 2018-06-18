Microsoft'un yeni Xbox'ı ne zaman satışa çıkıyor?
Microsoft'un en yeni oyun konsolu Xbox One X'in ardından sırada ne var? Yeni oyun konsolunu Microsoft ne zaman satışa çıkarmayı planlıyor?
Microsoft, Xbox One X'in ardından yeni oyun konsolu için kolları sıvadı. 2020 yılında satışa sunulması planlanan ve Scarlett kod adıyla gelen yeni Xbox'ın gelecek yıl en geç E3 2019 oyun fuarı etkinliğinde karşımıza çıkması bekleniyor. Tamamen donanımsal gelişime odaklanacak olan şirketin, önümüzdeki yıllarda agresif bir politika izlemesi bekleniyor. Özellikle yalnızca bir konsol değil yeni bir konsol ailesi üzerinde çalışılıyor olması, işleri karmaşık hale getiriyor diyebiliriz. Üstelik çıkış yapacak bu yeni ailenin güncel oyunları da desteklemesi gerekecek.
Yeni gelen oyunlarla birlikte artan donanım ihtiyacına karşılık verebilmek için Microsoft'un en yeni konsolunu çok bekletmeden satışa çıkaracağı söylenebilir.
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