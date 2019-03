Microsoft'un yeni Xbox oyun konsolu ne zaman çıkıyor? İşte o tarih

CD veya DVD ihtiyacımız her geçen gün azalıyor; markalar da bunun farkında olduğundan disk sürücüsü bulunmayan çözümlerini ortaya koymaya başladı. Bunun son örneği de Microsoft cephesinden geliyor. Şirket, Xbox One S oyun konsolunu bir kez daha satışa çıkarıyor; ancak bu konsolda önemli bir fark var: Disk sürücüsü yok; yani oyunları yüklemek için Blu-ray sürücüsü kullanmayacaksınız; bunun yerine sadece oyunun dijital sürümünü alabilme şansınız olacak.



Xbox One S All-Digital Edition ismini taşıyan bu özel konsolun kutulu görüntüsü de internete sızdı. Muhtemelen yüklü bazı oyunlarla satışa sunulması beklenen yeni Xbox One S, daha uygun fiyatla satılacak ve konsola fazla para vermek istemeyenler için bir çözüm olacak.



Microsoft'a yakın kaynakların iddiasına göre konsol, Forsa Horizon 3, Minecraft ve Sea of Thieves oyunları yüklü olarak oyunculara sunulacak. Konsolda ayrıca 1 TB depolama alanı bulunacak.