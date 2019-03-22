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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.03.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Microsoft'un yeni Xbox oyun konsolu ne zaman çıkıyor? İşte o tarih

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Microsoft'un yeni Xbox oyun konsolu ne zaman çıkıyor? İşte o tarih

Microsoft, Xbox One S'i satışa sunmasının üzerinden uzun bir zaman geçti; hatta şirket Xbox One S'in üzerine Xbox One X adında bir üst sürüm konsol da geliştirdi. Şirket, şimdi de disk sürücüsü bulunmayan özel bir Xbox One S ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

CD veya DVD ihtiyacımız her geçen gün azalıyor; markalar da bunun farkında olduğundan disk sürücüsü bulunmayan çözümlerini ortaya koymaya başladı. Bunun son örneği de Microsoft cephesinden geliyor. Şirket, Xbox One S oyun konsolunu bir kez daha satışa çıkarıyor; ancak bu konsolda önemli bir fark var: Disk sürücüsü yok; yani oyunları yüklemek için Blu-ray sürücüsü kullanmayacaksınız; bunun yerine sadece oyunun dijital sürümünü alabilme şansınız olacak.

Xbox One S All-Digital Edition ismini taşıyan bu özel konsolun kutulu görüntüsü de internete sızdı. Muhtemelen yüklü bazı oyunlarla satışa sunulması beklenen yeni Xbox One S, daha uygun fiyatla satılacak ve konsola fazla para vermek istemeyenler için bir çözüm olacak. 

Microsoftun yeni Xbox oyun konsolu ne zaman çıkıyor İşte o tarih

Microsoft'a yakın kaynakların iddiasına göre konsol, Forsa Horizon 3, Minecraft ve Sea of Thieves oyunları yüklü olarak oyunculara sunulacak. Konsolda ayrıca 1 TB depolama alanı bulunacak.

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