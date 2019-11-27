Microsoft'un yeni Windows 10 güncellemesi kullanıcıları kızdırdı
Yazılım devi Microsoft'un son olarak yayınladığı Windows 10 güncellemesi, kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak bir soruna yol açtı. Güncellemeyi indiren kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı 'Dosya Gezgini'nin güncelleme ile bozulduğuna dikkat çekti.
Windows 10 kullanıcıları bir süredir güncellemesi sonrası yaşanan bir teknik sorunla boğuşuyor. Kullanıcılardan gelen geri bildirimler ışığında Dosya Gezgini'nde sorun yaşanıyor. Dosya Gezgini bilgisayarınızdaki klasörlere ve dosyalara göz atmanızı sağladığından, çok önemli bir uygulama. Windows 10 Kasım 2019 güncellemesindeki önemli bir değişiklik, Dosya Gezgini'nin arama işleviyle gösterdiği öneriler idi. Ancak birçok kullanıcı, işlevin çalışmadığını, Dosya Gezgini'nin arama kutucuğunun yanıt vermediğini söylüyor.
Şikayetlere bakıldığında arama kutusuna tıkladıktan sonra kutunun tekrar çalışır hale gelmesi için uzun süre beklemek gerektiği görülüyor. Bazı kullanıcıların yaşadığı sorun, şimdiye kadar Microsoft tarafından doğrulanmadı.
Güncelleme sonrası yaşanan bu sorunla birlikte Windows 10'u onarmaktan çok bozan güncellemelerin arasına bir yenisi daha eklenmiş görünüyor. Dosya Gezgini'ndeki sorun ciddi olmasa da, Microsoft'un sorunlu güncellemeleri yayınlamaya devam ettiği anlaşılıyor ve bu durum, firmanın itibarını zedelemeye başlamış durumda.
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