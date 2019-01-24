Microsoft'un web tarayıcısı Edge'e sahte haber uyarısı
Microsoft'un web tarayıcısı Edge, kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak bir özelliği sessiz sedasız bünyesine ekledi.
Sahte haberlerin sosyal medyada hızla yayılması büyük bir problem; Microsoft ise kullanıcılara bu konuda ışık tutmak adına önemli bir özelliği hayata geçiriyor. Bu kapsamda NewsGuard platformuyla anlaşmaya varan şirket, yayınlanan haberlerin gazetecilik standardına uyup uymadığını kontrol etme imkanına kavuşacak.
Örneğin sahte haberin barındığı bir internet sitesinde gezinirken Edge, kullanıcıyı uyarmaya başlıyor ve düşük güvenilirlik puanı olduğuna dikkat çekerek okumakta olduğunuz haberin 'asparagas' çıkma ihtimalini size hatırlatıyor.
Aslında şirket, sahte haber özelliğini indirilebilir bir eklenti olarak halihazırda sunmuştu. Ancak bu kez Edge'in mobil web tarayıcına bu özellik varsayılan olarak geliyor. Sahte haberleri puanlayan özellik, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin ışığında veri tabanını oluşturuyor.
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