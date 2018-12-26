Microsoft'un Surface markası yolun sonuna mı geldi?
Yazılım devi Microsoft'un uzun zamandır kullanıcılardan yoğun ilgi gören Surface marka tablet ve notebook karışımı cihazları yolun sonuna mı geliyor? İşte o iddiaların ardından Microsoft'tan gelen resmi açıklama...
Microsoft'un dünya çapında bilinen markalarından biri olan Surface, her yeni modelle birlikte kullanım alanını da genişletiyor. Ancak son zamanlarda şirkete yakın kaynakların Surface markasını Microsoft'un sonlandırmaya hazırlandığını iddia etmesi kafaları karıştırmadı değil. Yine bu iddialara göre Microsoft, donanım işinden biraz daha uzaklaşarak asıl işi olan Office ve diğer bulut teknolojileri servislerine odaklanmaya devam edecek.
Peki Microsoft bu konuda ne diyor? Gerçekten de Surface markasını yok etme planı gündemlerinde var mı?
Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre şirketin bu konuda bir çalışması yok; daha doğrusu Surface markasını ortadan kaldırmak gibi herhangi bir planları yok. Açıklamada Surface'ın şu anda Microsoft’un stratejisinin temel bir parçası olduğu ve bu marka altında piyasaya sürülen cihazların uzun vadede kilit bir rol oynadığı vurgulandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle