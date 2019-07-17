Microsoft'un Outlook uygulaması 'kararıyor'
Microsoft'un e-posta uygulaması olan Outlook, yakında karanlık moda geçiş yapacak. Kullanıcılar bu sayede artık beyaz ağırlıklı tema yerine daha koyu renkte bir temayı seçerek uygulamayı kullanabilecek.
Uygulamalar bir bir karanlık moda geçmeye başladı. Twitter başta olmak üzere popüler uygulamalar bu seçeneği kullanıcılarına sunmaya başlarken, Apple da Eylül ayında yayınlayacağı iOS 13 işletim sistemiyle iPhone'ları karanlık moda geçirecek. Ancak bu geçiş elbette zorunlu olmayacak, kullanıcının insiyatifine kalacak.
Diğer yandan Microsoft da Outlook uygulaması için benzer bir adım attı. İnternette paylaşılan görüntülerde Outlook'un yeni sürümünün karanlık mod temasıyla geldiği dikkat çekerken, bunun opsiyonel mi yoksa zorunlu bir geçiş mi olacağı henüz kesinlik kazanmış değil.
Test süreci devam eden karanlık modun ilerleyen haftalarda sona ermesi ve söz konusu modun kullanıma sunulması bekleniyor. Kullanıcıların bu temayı kullanabilmeleri için yayınlanacak son güncellemeyi indirmeleri yeterli olacak.
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