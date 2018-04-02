Microsoft'un önemli ismi şirketle bağını kopardı!

Microsoft, firmayı derinden sarsan bir grup değişim ile karşı karşıya. Windows'un büyümesinin arkasındaki isim olan Terry Myerson, firmadan ayrıldı. Myerson'un ayrılığı, ayrıca firmanın portfolyosunda WDG'nin (Windows Devices Group) sonunu belirtiyor. WDG'nin sonu gelirken bu grubun bir kısmı Rajesh Jha'nın yöneteceği "Deneyimler ve Cihazlar" olarak yeniden yapılandırılıyor.

WDG'nin diğer kısmı da Scott Guthrie tarafından yönetilen Cloud+AI'a geçiriliyor. Bu hareket ilk olarak, Microsoft hakkında sunduğu doğru bilgiler ile tanınan Mary Jo Foley tarafından duyurulmuştu.

Belki de daha ilgi çekici olan bir diğer durum ise Windows ve Azure platformlarının Jason Zander'ın liderliği altında birleşecek olması.

Bütün bunlar Microsoft için büyük bir hareketi işaret ediyor ve muhtemelen cihazlar atılımının sonu anlamına geliyor. Her ne kadar şu anda bir kesinlik bulunmasa da, bu değişimin sonucu olarak bir süredir söylentileri bulunan Surface Phone'un artık gerçeğe dönüşmeyeceği söylenebilir. Satya Nadella yönetiminde Microsoft'un odağı bulut ve AI platformlarına yönelmiş ve Garage atılımı ile AI'yi öne çıkartıyordu.

Myerson'un ayrılması, Microsoft için yeni bir yol çizgisi anlamına gelebilir ve firma, hizmetlerine daha fazla kullanıcı çekmek için Google'ın Android platformlarına odaklanabilir.



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