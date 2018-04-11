Microsoft'un eski dosya yöneticisinin kaynak kodu yayında!
Microsoft, 90'lı yıllarda kullandığı dosya yöneticisinin arayüzü için kaynak kodunu yayımladı.
Microsoft, Windows 3.0'da kullanmaya başladığı ve 90'lı dönemler boyunca kullandığı dosya yöneticisinin kaynak arayüz kodunu yayınladı. Şirketin bu arayüzünü Windows 10 da dahil olmak üzere istediğiniz işletim sistemine kurup kullanabilirsiniz.
Microsoft, Windows 95 ile birlikte bu dosya yöneticisini kaldırarak Explorer'ı birincil gezinme arabirimi yapmıştı. Eğer bu nostaljik bir hava yaşamak istiyorsanız bu arayüzü bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz. Gelişmiş cihazlar ile bu arayüzü kullanmak biraz garip olacaktır.
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