Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı
Amerikan teknoloji devi Microsoft'un CEO'su Satya Narayana Nadella'ya bu yıl maaşına ek olarak 42,9 milyon dolar prim ödendiği açıklandı. Prim şirketin hisse senedi performansına endeksli olarak veriliyor.
Yıllık maaşı 2,3 milyon dolar olan Nadella, geçen yıl 25,8 milyon dolar almıştı.
2014'te şirketin başına geçen Nadella'nın yönetiminde Microsoft bulut bilişiminde büyük bir güç haline geldi.
Nadella, 2014'te 84 milyon dolarlık primle dikkatleri çekmişti.
Microsoft hisseleri, şirketin kâr payı ödemelerini artırması ve 40 milyar dolarlık kendi hissesini alma kararından sonra Eylül'de tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı.
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