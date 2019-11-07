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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
BBC Türkçe
07.11.2019 - 07:19, Son Güncelleme:

Microsoft'tan 'yüzlerce yıl dayanabilecek' veri depolama teknolojisi

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Microsoft'tan 'yüzlerce yıl dayanabilecek' veri depolama teknolojisi

Amerikan teknoloji devi Microsoft, ultra hızlı lazer optik ve yapay zeka teknolojisiyle kuvars cama dijital kayıt yapan ve yüzlerce yıl dayanabileceği söylenen bir veri depolama sistemi geliştirdi.

"Project Silica" (Silika Projesi) kapsamında geliştirilen teknolojinin veri depolama alanında bir çığır açabileceği öne sürülüyor.

Şirketin inovasyon blogunda tanıttığı yeni teknolojide kayıt, bir bardak altlığı büyüklüğünde ve 2 milimetre kalınlığındaki camın (75x75x2mm) üzerinde lazerle farklı açı ve derinliklerde nano ölçekli üç boyutlu kanallar oluşturularak yapılıyor.

Bu veriler cama polarize ışık verilerek makine öğrenme algoritmalarıyla okunuyor.

'Cam fırına atılsa bile bilgiler korunuyor'

Camın kaynar suya atılması, fırınlanması, mikrodalga fırına konulması, manyetik alana maruz kalması ve hatta sel sularına kapılması halinde bile bilgilerin korunduğu öne sürülüyor.

Microsoft'un açıklamasında bu teknolojinin arşivlerin uzun vadeli olarak güvenliğini garanti altına alabileceği belirtilerek "Cam depolamanın düşük maliyetli bir seçenek olma potansiyeli var. Çünkü cama bir kez yazıyorsunuz. Femtosaniye (saniyenin katrilyonda biri) lazer, camın yapısını kalıcı olarak değiştiriyor. Bu sayede veriler yüzlerce yıl korunabilir" denildi.

Microsofttan yüzlerce yıl dayanabilecek veri depolama teknolojisi
Veriler bu cihazda lazer tarafından işleniyor

Ultra kısa darbeler üreten bu lazer teknolojisi göz ameliyatlarında kullanılıyor.

Şirketin açıklamasında kayıtları belirli bir sıcaklıkta tutmak için havalandırmaya ya da havadaki nemi alacak cihazlar kullanmaya gerek kalmayacağı belirtiliyor.

Microsoft'a göre, bulut teknolojisinde depolanan verilerin büyüklüğü 2023'e kadar 100 zettabayta ulaşacak. 1099511627776 gigabayt, bir zettabayt ediyor.

Microsofttan yüzlerce yıl dayanabilecek veri depolama teknolojisi

Yeni teknoloji 'Superman' filmiyle denendi

Microsoft'un yeni teknolojisi, Warner Bros şirketinin 1976'da gösterime giren Superman filmiyle denendi. Film kuvars cama kaydedildi ve izlendi.

Jennifer Langston adlı Microsoft yetkilisi, "Warner Bros, arşivi için sellere ve güneş patlamasına dayanabilecek, bunların tutulduğu odaların havalandırılmasını ya da içeriğin sürekli olarak yeniden kopyalanmasını gerektirmeyecek bir teknoloji arayışındaydı" dedi.

Film stüdyoları dijital olarak çekilen filmleri korumak için bunları birkaç yılda bir yeniden kopyalıyor. Stüdyolar ayrıca filmleri, renklerinin solmaması için filmleri üç ana renge ayıran analog kopyalar yaratıyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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