Microsoft'tan yepyeni bir işletim sistemi daha: Windows 10 Lite
Windows 10'un ardından Microsoft yeni bir işletim sistemi altında çalışıyor. İşte dünya devinin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni 'Lite' işletim sistemi...
Henüz hakkında çok net bilgiler yok; ancak bu yeni işletim sistemini Windows 10'un 'hafif' sürümü olarak da nitelendirebiliriz. Buna bağlı olarak da Windows Lite, önceki işletim sistemlerinden daha hızlı ve akıcı olacak. Bazı söylentiler bu özelliği sebebiyle işletim sisteminin yalnızca kişisel ve öğrencilere uygun dizüstü bilgisayarlarda olacağını, işletmelere satılmayacağını söylüyor.
Yine bazı söylentilerde ise işletim sisteminin Windows gibi görünmeyeceği yer alıyor. Anlayacağınız fazlasıyla hızlı ancak yeni bir arayüz ile tanışmamız mümkün.
Windows 10 Lite'ın ne zaman yayınlanacağı ise belirsizliğini koruyor.
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