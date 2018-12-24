Microsoft'tan yeni web tarayıcı: Microsoft Edge Chromium
Dünya devi Microsoft, daha geniş kitlelere ulaşmak adına yeni web tarayıcısını çok yakında hayata geçiriyor. İşte karşınızda Internet Explorer ve Edge'in veliahtı Microsoft Edge Chromium...
Microsoft Edge, bir süredir hayatımızda; ancak EdgeHTML API altında çalışan ve yeterli hıza ulaşamayan tarayıcı kullanıcılar için sorun teşkil ediyordu. Daha fazla kullanıcı şikayeti almak istemeyen Microsoft ise çok daha bir tarayıcı üzerinde çalışmaya karar verdi ve bu kapsamda epey yol alındı. Şirket, Microsoft Edge'i açık kaynak kodlu olan Chromium altyapısına adım adım çevirmeye başladı.
Microsoft, resmi olarak Windows Insider’ın Windows 10 işletim sistemi için hazır olan Edge for Edge’i başlattı. Kayıt sayfası sadece girişleri kabul etmesine rağmen, proje hakkında pek bir bilgi yok. Fakat bu beta sürümü kayıtlarının olması bile şirketin kısa süre içerisinde ortaya bir şeyler koyacağını düşündürüyor.
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