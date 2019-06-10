Microsoft'tan yeni oyun camavarı: Xbox Project Scarlett duyuruldu
Microsoft, E3 oyun fuarı kapsamında Project Scarlett adıyla anılan yeni Xbox oyun konsolunun duyurusunu yaptı. 8K grafik sunan ve 120fps desteğiyle gelmesi beklenen yeni Xbox, oyun konsolu pazarını hareketlendireceğe benziyor.
Microsoft, yeni oyun konsolunun duyurusunu bugünlerde Los Angeles'ta gerçekleştirilen E3 oyun fuarında yaptı. Project Scarlett kod adıyla anılan yeni oyun konsolu pek çok yeni özelliği bir arada sunuyor ve son teknolojiden faydalanıyor.
8K grafik desteğini sunmasının yanı sıra SSD depolama, ışın izleme teknolojisi ve 120fps'ye varan yenileme hızı gibi pek çok yenilikle gelen cihazın satışa çıkış tarihi ise 2020 Aralık ayı olarak belirtildi. Yani yeni konsol için yaklaşık 1.5 sene beklemek durumundayız. Bu tarihlerde Sony'nin PlayStation 5 ile bir sürpriz yapması da kuvvetle muhtemel.
Project Scarlett, AMD tarafından hazırlanmış Zen 2 tabanlı özel bir CPU ve Navi RDNA GPU ile gelecek. Microsoft'un ifadelerine göre Project Scarlett, Xbox One X'den tam dört kat daha güçlü olacak.
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