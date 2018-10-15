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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.10.2018 - 14:05, Son Güncelleme:

Microsoft’tan yapay zekâ rehberi

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Microsoft’tan yapay zekâ rehberi

Microsoft, Türkiye’yi de kapsayan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi için yapay zekânın haritası niteliğinde bir infografik yayınladı. Çalışma, hızla hayatımızın bir gerçeği haline gelen yapay zekâ teknolojisini yediden yetmişe herkes için anlaşılabilir kılıyor.

Günümüzde hayatımızı kolaylaştırmaya başlayan ve gelecekte dünyayı değiştirmeye devam edecek olan yapay zekâ teknolojisi, insan yeteneklerinin sınırlarını da genişletecek ve yeni yetenekler kazandıracak. Yapay zekâyı demokratikleştirmek ve herkes için erişilebilir kılmak için çalışan Microsoft, yayımladığı infografikle yapay zekânın haritasını çıkardı. Günlük hayatın yanı sıra, üretimden sağlığa, finanstan perakendeye kadar birçok alanda kullanılan yapay zekâ teknolojisinin makina öğrenimi, bilgisayar vizyonu, doğal dil işleme, akıllı botlar ve algoritmalar gibi uygulama alanlarının aslında ne olduğu, bu çalışmayla kolayca anlaşılıyor.

Rakamlarla yapay zekâ

Yapılan araştırmalara göre yapay zeka teknolojisinin 2030 yılına kadar global ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda bulunarak ülke ekonomilerini yüzde 26 oranında büyütmesi bekleniyor. Ayrıca 2021'e kadar 2,9 trilyon dolar iş değeri oluşturup üretkenliği artırarak 6,2 milyar iş tasarrufu sağlayacak. Yapay zekâ hayatımızın bir parçası haline gelirken insanın yerini almaktan çok, yeteneklerini artırarak yeni istihdam alanları oluşturacak. 2,3 milyarlık yeni istihdam yaratacak olan yapay zekâ, gelecek 5 yıl içinde kurumlar ve son kullanıcıların yüzde 50'sinin kullanacağı ürün ve servislere karar verirken göz önünde bulunduracağı bir teknoloji haline gelecek.

Yapay zekâ uzakta değil, yanı başımızda!

Yapay zekâ görülebilir ya da elle tutulabilir olmasa da,birçoğumuzun hayatına önemli derecede etki ediyor. Bireylere ve kurumlara daha fazlasını başarmaları için destek olmayı misyon edinen Microsoft, yapay zeka teknolojileriyle donatılmış Microsoft Office 365 ile 120 milyon ticari kullanıcının hayatını kolaylaştırıyor. PowerPoint Designer saniyeler içinde kaliteli slaytlar hazırlanmasını sağlarken, Word uygulaması yapıcı önerilerle metinleri geliştirmeye yardımcı oluyor. Microsoft Translator ise eş zamanlı olarak yazı, ses veya videonun çevirisini mümkün kılıyor. 

Ortadoğu ve Afrika bölgesi yapay zekâya hazır mı? 

Ortadoğu ve Afrika'da yapay zekâ pazarının 2021'e kadar 114 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Buna rağmen, oturmuş sistemler ile zayıf altyapı, inovasyonun önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yeni teknolojik çözümlere karşı güvensizlik ve yapısal engeller, bölgede yapay zekânın gelişmesine engel oluyor.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yapay zekânın gelişimi için ülke politikalarının bu teknolojinin erişilebilirliğini artıracak yönde şekillenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, işletmelerin yapay zekâya yatırım yapması, üniversitelere araştırma konularında verimli bir ortam sağlanması önemini koruyor. Ayrıca Start-Up'ların desteklenmesi ve tüm bu unsurların arasında kurulacak iş birlikleri, yapay zekâ teknolojisini ileriye taşıyacak önemli hamleler olarak öne çıkıyor.

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