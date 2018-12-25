Microsoft'tan Xbox ve Windows için özel webcam
Yazılım devi Microsoft; Xbox ve Windows işletim sistemi altında sorunsuz çalışacak yeni bir webcam üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre bunlardan bir tanesi herhangi bir Windows 10 PC’ye Windows Hello yüz tanıma özelliğini getirecek.
Microsoft, hem Windows 10 hem de Xbox için iki ayrı webcam çıkarmayı planlıyor. Windows 10 kurulu bilgisayarlarda webcam'in en önemli özelliği yüz tanıma sisteminin entegre olarak gelecek olması. Böylece kullanıcılar webcam'e yüzünü dönerek Windows ekran kilidini açacak, kullanıcılar PIN veya parola girişiyle ayrıca uğraşmayacak.
Henüz bu iki kameranın ne zaman tanıtılacağı belli olmuş değil. Hatta konu Microsoft olunca, bu ürünlerin piyasaya çıkacağı bilinmiyor. Ayrıca iki kamerada da Kinect tarzı bir hareket algılayıcı da olacağı konuşuluyor.
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