Microsoft'tan Windows 10 kullanıcılarına güncelleme uyarısı
Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde hatalı olduğu ortaya çıkan ve kullanıcıların özel dosyalarını kendi kendine silen güncellemesini geri çekmişti ve kesin bir dille bu güncellemenin bilgisayarlara indirilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunmuştu. Şirketten gelen son açıklama ise bu hatanın ortadan kalktığı güncellemenin artık sorunsuz bir şekilde yüklenebileceği belirtildi.
Microsoft güvenlik kabusunun ardından sonunda müjdeyi verdi. Geçtiğimiz hafta bilgisayarlarımıza ulaşan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi, gelişinin hemen ardından geri çekilmek zorunda kalınmıştı. Bunun sebebi ciddiydi: Kullanıcılar güncellemeyi yüklemelerinin ardından yaşadıkları veri kaybından şikayetçi. Ancak şimdi Microsoft, bu hatanın sebebini anladıklarını ve düzeltilmiş 1809 güncellemesinde bu sorunun yaşanmayacağını öne sürüyor.
Hata düzeltmesi şimdilik tüm kullanıcılara açık değil ancak Slow ve Release test kanallarında şimdiden düzeltmenin etkileri görülüyor. Microsoft'a göre bu hatadan etkilenen kullanıcıların sayısı gerçekten az (firmanın deyimi ile "yüzde birin binde biri seviyesinde") fakat hatanın sonuçları ve veri kaybı riskinin ciddiyeti, düzeltmenin üzerinde hızlıca çalışılmasını gerektirdi.
Şimdi Windows Insider kullanıcıları Microsoft tarafından tanımlanmış olan bu hata tarafından nasıl etkilendiklerini detaylıca belirtme imkanına sahipler. Orijinal güncellemeden sonra kaybettikleri verilere hala ulaşamayan kullanıcılar ise Microsoft Destek Ekibi ile bağlantı kurarak kaybettikleri verilere erişmeyi deneyebiliyorlar.
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