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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
11.10.2018 - 04:42, Son Güncelleme:

Microsoft'tan Windows 10 kullanıcılarına güncelleme uyarısı

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Microsoft'tan Windows 10 kullanıcılarına güncelleme uyarısı

Yazılım devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde hatalı olduğu ortaya çıkan ve kullanıcıların özel dosyalarını kendi kendine silen güncellemesini geri çekmişti ve kesin bir dille bu güncellemenin bilgisayarlara indirilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunmuştu. Şirketten gelen son açıklama ise bu hatanın ortadan kalktığı güncellemenin artık sorunsuz bir şekilde yüklenebileceği belirtildi.

Microsoft güvenlik kabusunun ardından sonunda müjdeyi verdi. Geçtiğimiz hafta bilgisayarlarımıza ulaşan Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi, gelişinin hemen ardından geri çekilmek zorunda kalınmıştı. Bunun sebebi ciddiydi: Kullanıcılar güncellemeyi yüklemelerinin ardından yaşadıkları veri kaybından şikayetçi. Ancak şimdi Microsoft, bu hatanın sebebini anladıklarını ve düzeltilmiş 1809 güncellemesinde bu sorunun yaşanmayacağını öne sürüyor.

Hata düzeltmesi şimdilik tüm kullanıcılara açık değil ancak Slow ve Release test kanallarında şimdiden düzeltmenin etkileri görülüyor. Microsoft'a göre bu hatadan etkilenen kullanıcıların sayısı gerçekten az (firmanın deyimi ile "yüzde birin binde biri seviyesinde") fakat hatanın sonuçları ve veri kaybı riskinin ciddiyeti, düzeltmenin üzerinde hızlıca çalışılmasını gerektirdi.

Şimdi Windows Insider kullanıcıları Microsoft tarafından tanımlanmış olan bu hata tarafından nasıl etkilendiklerini detaylıca belirtme imkanına sahipler. Orijinal güncellemeden sonra kaybettikleri verilere hala ulaşamayan kullanıcılar ise Microsoft Destek Ekibi ile bağlantı kurarak kaybettikleri verilere erişmeyi deneyebiliyorlar.

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