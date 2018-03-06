Microsoft'tan video düzenleyici: Mixplay!

Microsoft tarafından oyuncuların videolarını kolayca düzenlemesi için bir video düzenleme programı yapılıyor. Bu programın ticari marka başvurusunu yapan Microsoft, Mixplay'i servis yazılım olarak ifade ediyor. Yapılan açıklamaya göre bu yazılım, kullanıcıların oynadıkları oyunların içeriğini oynamak, indirmek, paylaşmak, ve değiş tokuş etmek için kişiselleştirmelerini sağlayacak.



Ayrıca animasyon, video, ses ve grafik oluşturmak da bu yazılım ile mümkün. Şuan sadece ticari marka başvurusu yapılan ürünün kesin olarak çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil. Ancak şirketin oyun odaklı yazılımlara son dönemlerde çok daha önem verdiği biliniyor. Şunu da belirtmek gerekir ki Mixplay belki farklı bir program olarak gelmez, Mixer'in içerisindeki bir araç olarak da gelebilir.