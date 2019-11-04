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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.11.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

Microsoft’tan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na destek

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Microsoft’tan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na destek

Microsoft Türkiye’nin ana sponsor olduğu, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Ankara’da gerçekleşiyor. Ankara ATO Congresium’da 31 Ekim’de başlayan fuar, 3 Kasım’a kadar devam etti.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Microsoft Türkiye, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen 2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na ana sponsor oldu. Fuar kapsamında V-Talks etkinliğinde ilham veren başarı hikâyeleri paylaşan Microsoft Türkiye, yaklaşık 500 kişiye de “Dijital Okuryazarlık” eğitimi verdi. Ziyaretçilerin HoloLens’i deneyimleyebildikleri deneyim alanı ise yoğun ilgiyle karşılandı.

V-Talks etkinliği ilham verdi

Fuar kapsamında, 1 Kasım’da gerçekleştirilen V-Talks etkinliğinde, çeşitli alanlarda büyük başarılara imza atmış, ilham veren kişilerin deneyimleri ve başarı hikâyeleri paylaşıldı. Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul’un da konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, verimlilik ve teknoloji konularının, başarılı kişilerin hayatlarına olan etkisine değinildi. Hak etmek kavramı odağında konuşmasını yapan Erkul, hak etmenin 8 farklı değeri bir araya getirmek olduğunu belirtti. Bu değerleri Hayal Etmek, Asla Vazgeçmemek, Kararlılık, Ekip Çalışması, Tutku, Mutluluk, Emek ve Karakter olarak sıraladı. Konuşmasına bu kavramları hayatında iz bırakan ve yaşadıkları hayatı hak etmeyi başarmış 4 insan üzerinden açıklayarak devam etti. Tutkuyu Neşet Ertaş, hayal etmeyi Sabiha Gürayman, emeği Nuri Demirağ, kararlılığı ise Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in hayatları üzerinden anlatarak katılımcıların yoğun ilgisini topladı.

“Dijital Okuryazarlık” semineri

Microsoft Türkiye ve Habitat Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen Geleceğini Tasarla Projesi kapsamında “Dijital Okuryazarlık” semineri 1 Kasım’da gerçekleştirildi. İki oturumdan oluşan seminere yaklaşık 500 kişi katıldı. “Dijital Okuryazarlık” semineri kapsamında katılımcılara Dijital Okuryazarlık Nedir? Teknolojinin Tarihsel Süreci, Medyanın Değişimi ve Sosyal Medya Kavramı, Dijital Okuryazarlık Süreci ve Dijital Vatandaşlık, Post-Truth ve Yeni Medya, Dijital Hastane, Dijital Hukuk konularında kapsamlı bir eğitim verildi.

Microsoft Türkiye deneyim alanıyla yoğun ilgi topluyor

Microsoft Türkiye, fuardaki deneyim alanına konumlandırdığı HoloLens ile katılımcılara sürükleyici bir deneyim sundu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı HoloLens, tüm ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bunun yanı sıra Microsoft Türkiye, katılımcıları Minecraft ve Microsoft Cloud Society hakkında detaylı olarak bilgilendirdi. 

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