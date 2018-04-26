Microsoft'tan sürpriz: Windows Lean geliyor!
Windows 10'un yavaş cihazlarda rahatça çalışabilecek yeni bir sürümü, ortaya çıkıyor. İşte karşınızda Windows Lean...
Windows 10'un hala beklediğimiz büyük güncellemesinin karşımıza "Nisan Güncellemesi" adıyla çıkacağını öğrenmiştik. Şimdi ise sonraki güncellemelere dahil edilecek yeni işlevlerden ipuçları gelmeye başladı.
Twitter kullanıcısı Lucas'a göre Windows Lean, Windows 10'u baştan yüklediğinizde yeni bir yükleme seçeneği olarak sunulacak. Windows 10'un 17650 numaralı yapısında bulunan işlev, "Skip Ahead" işlevini kullanan Windows Insider'lar tarafından test edilebiliyor.
Windows Lean'in Windows 10'un 64-bit'lik bir sürümü olacağı, kırpılan bazı özellikler nedeniyle Windows 10 Pro'dan 2GB daha küçük olacağı anlaşılıyor. Windows Lean'e dahil edilmeyen şeyler arasında duvar kağıtları, CD ve DVD aygıt sürücüleri ve bazı uygulamalar var. Lucas, Microsoft Edge'in dosya indirme isteklerini göstermediğini söylüyor.
Windows 10 için sıradaki yeni işlevlerden birinin Dosya Gezgini'ne yönelik koyu tema olduğunu öğrenmiştik. Çok büyük bir yenilik olmasa da bu işlevin uzun süredir istenen işlevlerden bir olduğunu biliyoruz.
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