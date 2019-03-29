Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
1 Nisan şakaları için geri sayım sürerken, bazı şirketler 'eğlence' olsun diye tüketicilere 1 Nisan şakaları yapabiliyor. Google'ın bu anlamda pek çok özel çalışması bulunuyor ve bunu yıllardır yapıyor. Microsoft tarafında ise bu yıl radikal bir karar alınarak dışarıya dönük herhangi bir şaka yapılmayacak.
Microsoft, 1 Nisan şakalarından bu yıl uzak durmaya karar verdi. Şirketin Kıdemli Pazarlama Müdürü Chris Capossela, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ekibine bir e-posta yolladı ve 1 Nisan'da kesinlikle şaka yapılmayacağını duyurdu. Halkın yaptığı şakalara Microsoft çalışanlarının katılmaması gerektiğinin altı çizildiği mesajda şakalar eğlenceli de görünse şirket imajına herhangi bir katkısının bulunmadığı belirtildi.
Şirket, geçtiğimiz senelerde 1 Nisan'da ilginç fikirler ortaya çıkarmıştı. Örneğin 2015'te yayınlanan bir Windows Phone uygulaması, MS-DOS'u taklit ediyor ve birkaç sürpriz yumurtayla geliyordu.
Microsoft'un bu adımını diğer firmaların takip edip etmeyeceğini göreceğiz. Yine de 1 Nisan'da her şeye, her zamankinden daha fazla şüpheyle bakmanız gerekecek.
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