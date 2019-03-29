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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.03.2019 - 07:58, Son Güncelleme:

Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı

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Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı

1 Nisan şakaları için geri sayım sürerken, bazı şirketler 'eğlence' olsun diye tüketicilere 1 Nisan şakaları yapabiliyor. Google'ın bu anlamda pek çok özel çalışması bulunuyor ve bunu yıllardır yapıyor. Microsoft tarafında ise bu yıl radikal bir karar alınarak dışarıya dönük herhangi bir şaka yapılmayacak.

Microsoft, 1 Nisan şakalarından bu yıl uzak durmaya karar verdi. Şirketin Kıdemli Pazarlama Müdürü Chris Capossela, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ekibine bir e-posta yolladı ve 1 Nisan'da kesinlikle şaka yapılmayacağını duyurdu. Halkın yaptığı şakalara Microsoft çalışanlarının katılmaması gerektiğinin altı çizildiği mesajda şakalar eğlenceli de görünse şirket imajına herhangi bir katkısının bulunmadığı belirtildi.

Şirket, geçtiğimiz senelerde 1 Nisan'da ilginç fikirler ortaya çıkarmıştı. Örneğin 2015'te yayınlanan bir Windows Phone uygulaması, MS-DOS'u taklit ediyor ve birkaç sürpriz yumurtayla geliyordu.

Microsoft'un bu adımını diğer firmaların takip edip etmeyeceğini göreceğiz. Yine de 1 Nisan'da her şeye, her zamankinden daha fazla şüpheyle bakmanız gerekecek.

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