Microsoft'tan Intel'e büyük şok: Yollar ayrılıyor mu?
Microsoft, son dönemde tanıttığı Surface ismindeki bilgisayarlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Bu cihazlarında Intel işlemci kullanan şirketin radikal bir değişikliğe gideceği, Intel ile yollarını ayıracağı konuşuluyor.
ntel, Surface'lerdeki yerini yakında kaybedebilir. Microsoft, ARM tabanlı bir Surface Pro üretmeyi düşündüğünü daha önce açıkça söylemişti, bu yüzden gelişme tamamen sürpriz değil. Microsoft'un işlemcinin Windows 10'da düzgün çalışması için Qualcomm'la temas halinde olduğu söyleniyor.
ARM tabanlı Surface Pro’nun Excalibur kod adlı bir işlemci kullanacağı onaylanmış durumda. Haberlere göre Microsoft, Windows 10 ile uyumlu çalışabilmesi için Qualcomm ile sıkı çalışmalar yapıyor. Excalibur kod adlı işlemcinin muhtemelen Snapdragon 8cx olması planlanıyor. 8cx Windows 10 için özel tasarlanmış bir işlemci ve Intel i5 ile aynı düzeyde. Snapdragon 8cx aynı zamanda bu yılın sonlarına doğru çıkacağı için Surface’ın zaman çizelgesine de uyuyor.
Surface'te beklenen tasarım değişikliği bu sene olmayacak. Surface Pro 7'de göreceğimiz tek değişikliğin USB Type-C portu olacağı söyleniyor.
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