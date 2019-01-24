Microsoft'tan görme engellilere özel programlama dili
Microsoft, görme engellilere yönelik özel bir kodlama dili geliştirdi. Code Jumper adını taşıyan bu özel kodlama sistemi görme engellilere ışık tutacak. Peki görme engelliler bu dili 'görmeden' nasıl kullanabilecek?
Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Microsoft, görme engellilere yönelik örnek olabilecek bir çalışmayı hayata geçiriyor. Code Jumper ismindeki bu özel kodlama dili, aslında 'fiziksel' bir programlama dili olarak da düşünülebilir. Bu kodlama sistemi sayesinde görme engellilerin farklı komutları tetiklemek ve işlevsel programlar oluşturmak için fiziksel blokları birbirine bağlamasına olanak tanıyor.
Söz konusu programlama dili ile pek çok komut yazılabiliyor. Kodlamanın temelini çocuklara öğretmek adına geliştirilen Code Jump, ilk olarak ABD, İngiltere ve Hindistan'da görme engellilerin hizmetine sunulacak.
Ancak Code Jump, aslında Microsoft'un bu alandaki ilk çalışması değil. Şirket, daha önce de Xbox Adaptive Controller'ı tanıtmıştı. Bu cihaz, sınırlı motor becerisine sahip kişilere yönelik tasarlandı ve oyunları daha rahat oynamalarına olanak sağlıyor.
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