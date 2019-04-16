Microsoft'tan AirPods' rakip: Surface Buds
Microsoft, kablosuz kulaklık piyasasının lideri AirPods'u tahtından edebilecek yeni cihazı için çalışmalara başladı.
Son dönemde birçok teknoloji üreticisi kablosuz kulaklık alanında kendini geliştirmeye başladı. Bu furyaya son katılan isim ise Microsoft olacak. Henüz net bir bilgi bulunmasa da söz konusu kulaklığın Surface Buds olarak adlandırılması bekleniyor.
Microsoft'un Surface Buds'ı piyasaya sunması halinde ise en büyük rakibi Apple'ın kulaklığı AirPods olacak. Cihaz, kendi teknolojileriyle entegre bir şekilde çalışarak sesli asistan Cortana Entegrasyonuna sahip olacak.
Bununla beraber iOS ve Android telefonlarla kullanılabilecek cihaz, gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor. Böylece ses deneyiminin en üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor. Surface Buds'ın piyasaya sunulacağı tarih belirsizliğini korusa da yaz ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
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