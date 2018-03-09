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    Microsoft'a 600 milyon dolarlık şok Windows 10 davası

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

    ABD'nin New Mexico eyaletine bağlı Albuquerque şehrinde yaşayan bir vatandaş, başarısız Windows 10 yükseltmesi yüzünden Microsoft'a dava açtı.

    New Mexico / Albuquerque şehrinde yaşayan Frank Dickman isimli vatandaş, Microsoft'un başını büyük derde soktu. Başarısız Windows 10 güncellemesi, Microsoft'a 600 milyon dolara mal olabilir. 14 Şubat'ta yaptığı şikayette başarısız Windows 10 güncellemesi yaşadığını belirten Frank Dickman, mahkeme kararıyla, eğer Microsoft 30 gün içerisinde yeni bir yazılım vermez ise varsayılan kararın yarım milyar dolar fazlasını alacak.

    Frank Dickman'ın tam açıklaması şöyle: "Windows Sürüm 7 için OEM lisansına sahip bir Asus 54L dizüstü bilgisayarım var. Bilgisayar Windows 10 sürümüne yükseltildi ve hemen işlevsiz hale geldi." OEM satıcısının güvenilmez olduğunu söyleyen Dickman, bu nedenle Windows 7'nin yasal sürümüne de sahip olamıyor. Dickman, ya web sitesi üzerinden yeni bir sürüm indirip anahtar kodla sahip olacak, ya da Microsoft'tan 600 milyon dolar alacak. 

     

    Etiketler: microsoft , windows 10 , dava , frank dickman
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